Veste uriașă pentru Barcelona! Ce se întâmplă cu viitorul lui Hansi Flick pe Camp Nou

Andrei Nicolae Publicat: 1 mai 2026, 8:39

Hansi Flick, în timpul unui meci / Profimedia

Barcelona urmează în perioada următoare să prelungească înțelegerea pe care o are cu Hansi Flick, cea din prezent fiind scadentă la finalul anului 2027. Anunțul a fost făcut de cei de la Mundo Deportivo, unul dintre cotidienele “de casă” ale catalanilor, care au explicat și câteva detalii despre planul de viitor al neamțului.

Hansi Flick a reușit să o revitalizeze pe Barcelona de când a venit la club în vara anului 2024, iar conducerea catalană a încercat din răsputeri să îl facă pe tehnicianul de 61 de ani să stea mai mult pe Camp Nou. Acest lucru urmează să se întâmple, iar neamțul se pregătește să semneze un contract până în 2028, cu posibilitate de prelungire până în 2029.

Flick prelungește cu Barcelona până în 2028. Clauza specială din contract

Potrivit celor de la Mundo Deportivo, Flick deja și-a dat acordul pentru noua înțelegere, deși mai sunt câteva detalii care trebuie să fie puse la punct. Toate aceste lucruri se vor întâmpla săptămâna viitoare atunci când agentul antrenorului, Pini Zahavi, va ajunge la Barcelona.

Inițial, Joan Laporta și-ar fi dorit să îi prelungească înțelegerea lui Flick direct pe încă doi ani, adică de la 2027 să ajungă la 2029. Neamțul a fost însă reticent și a preferat un contract mai scurt, cel până în 2028, dar care să aibă și o “portiță” care să îi permită să mai stea încă un an pe Camp Nou dacă își dorește.

Concret, Flick va semna o înțelegere până în 2028+1. În cazul în care la finalul sezonului 2027/28, ambele tabere sunt de acord pentru încă un an, atunci acest lucru se va întâmpla. La cum a mers Barca alături de fostul selecționer al Germaniei, pare că echipa își va dori, astfel că totul stă în mâinile tehnicianului.

Barcelona, ultimul club din cariera lui Flick

În trecut, Flick a spus că Barcelona va fi ultima sa echipă pe care o va antrena. După retragere, antrenorul de 61 de ani se va concentra pe a petrece mai mult timp alături de membrii familiei sale, în special nepoții săi.

Ajuns în 2024, Flick se pregătește acum să câștige al cincilea trofeu alături de trupa “blaugrana”. Neamțul își va trece în cont al doilea titlu, la care adaugă o Cupă a Spaniei și două Supercupe.

Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamenteDoi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Citește și:
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Observator
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Imaginile care l-au scos din minți pe Emil Gânj și l-au împins să-și omoare fosta iubită. Mama fetei, certată la 112 că a fugit și și-a lăsat fiica să ardă
Fanatik.ro
Imaginile care l-au scos din minți pe Emil Gânj și l-au împins să-și omoare fosta iubită. Mama fetei, certată la 112 că a fugit și și-a lăsat fiica să ardă
10:12

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena! Povestea naţionalei Braziliei şi a starului Ronaldo
10:07

“Cum ar putea cineva să se gândească?”. Scandalul de arbitraj în care apare și Inter l-a șocat pe Inzaghi
9:52

Max Verstappen, mesaj categoric despre viitorul lui în F1, înainte de Marele Premiu de la Miami: “Încă am timp”
9:38

VideoInimaginabil! Și-a umilit adversara și conducea cu 47 de puncte la pauză. Cum s-a terminat meciul
9:29

Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1
9:02

Thomas Neubert a dat cărțile pe față! Ce a spus după ce soția sa a râs de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 3 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi” 4 Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui” 5 Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând” 6 Scandal incredibil în Olanda, unde Dennis Man a ieşit campion cu PSV! 133 de meciuri ar putea fi rejucate!
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter