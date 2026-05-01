Veste uriașă pentru Barcelona! Ce se întâmplă cu viitorul lui Hansi Flick pe Camp Nou

Barcelona urmează în perioada următoare să prelungească înțelegerea pe care o are cu Hansi Flick, cea din prezent fiind scadentă la finalul anului 2027. Anunțul a fost făcut de cei de la Mundo Deportivo, unul dintre cotidienele “de casă” ale catalanilor, care au explicat și câteva detalii despre planul de viitor al neamțului.
Hansi Flick a reușit să o revitalizeze pe Barcelona de când a venit la club în vara anului 2024, iar conducerea catalană a încercat din răsputeri să îl facă pe tehnicianul de 61 de ani să stea mai mult pe Camp Nou. Acest lucru urmează să se întâmple, iar neamțul se pregătește să semneze un contract până în 2028, cu posibilitate de prelungire până în 2029.
Flick prelungește cu Barcelona până în 2028. Clauza specială din contract
Potrivit celor de la Mundo Deportivo, Flick deja și-a dat acordul pentru noua înțelegere, deși mai sunt câteva detalii care trebuie să fie puse la punct. Toate aceste lucruri se vor întâmpla săptămâna viitoare atunci când agentul antrenorului, Pini Zahavi, va ajunge la Barcelona.
Inițial, Joan Laporta și-ar fi dorit să îi prelungească înțelegerea lui Flick direct pe încă doi ani, adică de la 2027 să ajungă la 2029. Neamțul a fost însă reticent și a preferat un contract mai scurt, cel până în 2028, dar care să aibă și o “portiță” care să îi permită să mai stea încă un an pe Camp Nou dacă își dorește.
Concret, Flick va semna o înțelegere până în 2028+1. În cazul în care la finalul sezonului 2027/28, ambele tabere sunt de acord pentru încă un an, atunci acest lucru se va întâmpla. La cum a mers Barca alături de fostul selecționer al Germaniei, pare că echipa își va dori, astfel că totul stă în mâinile tehnicianului.
— LALIGA (@LaLiga) April 30, 2026
Barcelona, ultimul club din cariera lui Flick
În trecut, Flick a spus că Barcelona va fi ultima sa echipă pe care o va antrena. După retragere, antrenorul de 61 de ani se va concentra pe a petrece mai mult timp alături de membrii familiei sale, în special nepoții săi.
Ajuns în 2024, Flick se pregătește acum să câștige al cincilea trofeu alături de trupa “blaugrana”. Neamțul își va trece în cont al doilea titlu, la care adaugă o Cupă a Spaniei și două Supercupe.
