Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: "Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei" - Antena Sport

Khabib Nurmagomedov i-a luat apărarea lui Xabi Alonso, după ce Real Madrid a renunţat la serviciile antrenorului de 44 de ani. La nici 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei în finala Supercupei Europei, madrilenii au anunţat plecarea lui Alonso şi l-au numit pe Alvaro Arbeloa pe banca tehnică.

În cele şapte luni petrecute ca antrenor la Real Madrid, Xabi Alonso a avut parte de momente complicate. În octombrie, Vinicius a avut o ieşire nervoasă după ce Alonso a decis să îl schimbe în El Clasico. Cel mai recent episod care a ridicat semne de întrebare a fost chiar duminică, la festivitatea de premiere. Alonso şi-a îndemnat jucătorii să rămână pe teren în timp ce fotbaliştii Barcelonei primeau trofeul, dar aceştia l-au urmat pe Mbappe, care le-a făcut semn acestora să meargă la vestiare.

Khabib i-a făcut praf pe jucătorii lui Real Madrid, după demiterea lui Xabi Alonso: “Nimeni nu poate face faţă unei astfel de echipe”

Khabib se află în tabăra lui Xabi Alonso şi consideră că jucătorii lui Real Madrid sunt răsfăţaţi. Mai mult, fostul luptător din UFC consideră madrilenii au făcut o mare greşeală prin demiterea antrenorului spaniol:

“Nu se compară nimic cu loialitatea. Acum un an îl implorau să vină, iar acum l-au dat afară din cauza unor copii răsfăţaţi. Xabi, eşti cel mai tare”, a fost primul mesaj transmis de Khabib, redistribuind în acelaşi timp mesajul antrenorului spaniol.

🚨 Khabib on IG: “There is nothing like loyalty. 1 year ago they begged him, now they fired him because of spoiled KIDS.

Xabi, you are the BEST.” pic.twitter.com/Lyav690XYc

