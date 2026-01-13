Cea mai dură reacţie după demiterea lui Xabi Alonso! Jucătorii lui Real Madrid, făcuţi praf: "Răsfăţaţi! Trebuie să scapi de ei" - Antena Sport

Khabib Nurmagomedov i-a luat apărarea lui Xabi Alonso, după ce Real Madrid a renunţat la serviciile antrenorului de 44 de ani. La nici 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei în finala Supercupei Europei, madrilenii au anunţat plecarea lui Alonso şi l-au numit pe Alvaro Arbeloa pe banca tehnică.
În cele şapte luni petrecute ca antrenor la Real Madrid, Xabi Alonso a avut parte de momente complicate. În octombrie, Vinicius a avut o ieşire nervoasă după ce Alonso a decis să îl schimbe în El Clasico. Cel mai recent episod care a ridicat semne de întrebare a fost chiar duminică, la festivitatea de premiere. Alonso şi-a îndemnat jucătorii să rămână pe teren în timp ce fotbaliştii Barcelonei primeau trofeul, dar aceştia l-au urmat pe Mbappe, care le-a făcut semn acestora să meargă la vestiare.
Khabib i-a făcut praf pe jucătorii lui Real Madrid, după demiterea lui Xabi Alonso: “Nimeni nu poate face faţă unei astfel de echipe”
Khabib se află în tabăra lui Xabi Alonso şi consideră că jucătorii lui Real Madrid sunt răsfăţaţi. Mai mult, fostul luptător din UFC consideră madrilenii au făcut o mare greşeală prin demiterea antrenorului spaniol:
“Nu se compară nimic cu loialitatea. Acum un an îl implorau să vină, iar acum l-au dat afară din cauza unor copii răsfăţaţi. Xabi, eşti cel mai tare”, a fost primul mesaj transmis de Khabib, redistribuind în acelaşi timp mesajul antrenorului spaniol.
🚨 Khabib on IG: “There is nothing like loyalty. 1 year ago they begged him, now they fired him because of spoiled KIDS.
Xabi, you are the BEST.” pic.twitter.com/Lyav690XYc
— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 13, 2026
În următoarea postare de pe Instagram, Khabib a continuat tirada la adresa jucătorilor lui Real Madrid. Chiar dacă nu a dat nume, mesajul pare că s-a îndreptat către Kylian Mbappe, deoarece luptătorul a ales să pună textul alături de o fotografie cu starul francez şi Xabi Alonso.
Rusul susţine că echipa plină de vedete a lui Real Madrid din acest moment i-ar da mari bătăi de cap oricărui antrenor:
“Dacă intri într-o sală sau pe un teren de fobal, nu contează dacă eşti luptător sau fotbalist – antrenorul este cel care conduce. Dar dacă atmosfera din cadrul echipei tale nu le permite tuturor să îţi urmeze indicaţiile, atunci nu eşti pe drumul cel bun.
🚨 Khabib on IG: “If you come into a gym or onto the pitch, it doesn’t matter whether you’re a fighter or a footballer — the head coach is in charge. But if the atmosphere inside your team doesn’t allow everyone to follow your instructions, then you’re definitely not on the right… pic.twitter.com/Yr7RnvGlWV
— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 13, 2026
Eu cred că Alonso este în top 3 antrenori ai fotbalului modern. Dacă o echipă nu funcţionează cu el, atunci trebuie să schimbi jucătorii, nu antrenorul.
Sunt convins că niciun antrenor nu poate face faţă unei astfel de echipe la Real. Trebuie să scapi de jucătorii indisciplinaţi”, a mai spus Khabib.
