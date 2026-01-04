No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul - Antena Sport

Închide meniul
No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul

No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul

No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 20:06

No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul

Gonzalo Garcia, în timpul unui meci / Profimedia

Real Madrid a învins-o duminică pe teren propriu cu scorul de 5-1 pe Betis Sevilla, în etapa a 18-a din La Liga.

Gonzalo Garcia, înlocuitorul lui Kylian Mbappe pe postul de vârf, a reușit un hat-trick.

Fără Mbappe, Real Madrid a câștigat cu 5-1 cu Betis

Titularizat după ce Kylian Mbappe s-a accidentat la genunchiul drept şi va lipsi trei săptămâni din echipa madrilenă, tânărul atacant Gonzalo Garcia a profitat din plin de şansa ivită. El a deschis scorul în minutul 20 din assist-ul lui Rodrygo şi l-a majorat în minutul 50, după o pasa decisivă primită de la Valverde.

Raul Asencio a făcut 3-0 pentru “Los Blancos” în minutul 56, iar oaspeţii au redus din diferenţă prin Cucho Hernandez, în minutul 66. Gonzalo Garcia a marcat însă din nou, realizând hat-trick-ul în minutul 82, apoi a ieşit de pe teren în aplauzele tribunei, lăsându-i locul lui Fran Garcia, în minutul 88.

Nou intratul jucător a stabilit scorul final, înscriind ultimul gol al meciului, în al treilea minut de prelungire. Real Madrid s-a impus cu 5-1 în faţa lui Betis şi a ajuns la 45 de puncte, cu patru în urma Barcelonei, care este lider.

Pentru formația lui Xabi Alonso urmează Supercupa Spaniei, unde o va întâlni în semifinale pe Atletico Madrid, în timp ce Betis o va întâlni etapa viitoare pe Real Oviedo.

Sursa: news.ro

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
