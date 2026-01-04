No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul - Antena Sport

Real Madrid a învins-o duminică pe teren propriu cu scorul de 5-1 pe Betis Sevilla, în etapa a 18-a din La Liga.

Gonzalo Garcia, înlocuitorul lui Kylian Mbappe pe postul de vârf, a reușit un hat-trick.

Fără Mbappe, Real Madrid a câștigat cu 5-1 cu Betis

Titularizat după ce Kylian Mbappe s-a accidentat la genunchiul drept şi va lipsi trei săptămâni din echipa madrilenă, tânărul atacant Gonzalo Garcia a profitat din plin de şansa ivită. El a deschis scorul în minutul 20 din assist-ul lui Rodrygo şi l-a majorat în minutul 50, după o pasa decisivă primită de la Valverde.

Raul Asencio a făcut 3-0 pentru “Los Blancos” în minutul 56, iar oaspeţii au redus din diferenţă prin Cucho Hernandez, în minutul 66. Gonzalo Garcia a marcat însă din nou, realizând hat-trick-ul în minutul 82, apoi a ieşit de pe teren în aplauzele tribunei, lăsându-i locul lui Fran Garcia, în minutul 88.

Nou intratul jucător a stabilit scorul final, înscriind ultimul gol al meciului, în al treilea minut de prelungire. Real Madrid s-a impus cu 5-1 în faţa lui Betis şi a ajuns la 45 de puncte, cu patru în urma Barcelonei, care este lider.