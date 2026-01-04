Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final - Antena Sport

Barcelona a învins-o pe final pe Espanyol într-un derby catalan extrem de tensionat, scor 2-0.

Reușitele superbe ale lui Dani Olmo și Robert Lewandowski, care au marcat în minutele 86 și 90, au decis meciul de pe RCDE Stadium.

Derby catalan plin de ocazii

Prima ocazie a meciului i-a aparținut lui Espanyol, când Jaen, scăpat singur cu portarul cu trei fundași în spate, a șutat pe Joan Garcia. În minutul 39, formația gazdă a mai semnat o șansă pirin Milla, însă același Garcia a respins mingea peste transversală.

Scorul la pauză a fost 0-0, iar Barcelona a ieșit mai bine de la vestiare. În minutul 54, Kounde a trimis o lovitură de cap spre poarta lui Dmitrovic, dar portarul lui Espanyol a fost la post.