Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final - Antena Sport

Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final

Home | Fotbal | La Liga | Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final

Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 0:05

Barcelona, victorie dramatică în derby-ul cu Espanyol. Trupa lui Flick a dat lovitura pe final

Imagine din derby-ul dintre Barcelona și Espanyol / Profimedia

Barcelona a învins-o pe final pe Espanyol într-un derby catalan extrem de tensionat, scor 2-0.

Reușitele superbe ale lui Dani Olmo și Robert Lewandowski, care au marcat în minutele 86 și 90, au decis meciul de pe RCDE Stadium.

Derby catalan plin de ocazii

Prima ocazie a meciului i-a aparținut lui Espanyol, când Jaen, scăpat singur cu portarul cu trei fundași în spate, a șutat pe Joan Garcia. În minutul 39, formația gazdă a mai semnat o șansă pirin Milla, însă același Garcia a respins mingea peste transversală.

Scorul la pauză a fost 0-0, iar Barcelona a ieșit mai bine de la vestiare. În minutul 54, Kounde a trimis o lovitură de cap spre poarta lui Dmitrovic, dar portarul lui Espanyol a fost la post.

În minutul 64, gazdele au irosit o nouă șansă imensă de a marca. Jaen, scăpat singur cu Garcia, a vrut să îl dribleze pe portarul Barcelonei, însă acesta a anticipat momentul și i-a dat peste minge, îndepărtând pericolul. La câteva minute distanță a venit rândul lui Dmitrovic să salveze incredibil o minge împinsă spre poartă de Eric Garcia dintr-un corner.

Barcelona a dat lovitura pe final

Lovitura de grație a venit în cele din urmă din partea Barcelonei în minutul 86, când Dani Olmo a finalizat cu un șut la vinclu după o pasă venită de la Fermin Lopez.

Trupa blaugrana a închis conturile patru minute mai târziu, când Lewandowski și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu o execuție elegantă, săltând mingea peste portar.

Barcelona s-a impus astfel cu scorul de 2-0 și s-a distanțat provizoriu la șapte puncte în fruntea La Liga de rivala Real Madrid, care o va întâlni duminică pe Betis.

