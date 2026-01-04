Jucătorii Valenciei, în pericol din pricina propriilor suporteri! Un geam al autocarului a fost spart! - Antena Sport

Învinşi pe terenul echipei Celta Vigo (4-1) sâmbătă, jucătorii de la Valencia au fost huiduţi la întoarcerea lor la aeroport de către o sută de suporteri furioşi din cauza rezultatelor mediocre ale echipei lor, care se află pe locul 17 în Liga şi care ar putea ajunge în zona retrogradării la finalul etapei a 18-a.
Într-o atmosferă extrem de tensionată, care a necesitat intervenţia mai multor unităţi ale Poliţiei Naţionale, aceştia au cerut din nou plecarea antrenorului lor, Carlos Corberan, şi a proprietarului singaporez, Peter Lim.
Reacţia clubului Valencia după incidentul şocant
Clubul a condamnat imediat „cu fermitate” aceste incidente într-un comunicat pe X, publicând o fotografie cu unul dintre geamurile autocarului oficial al echipei spart de proiectile.
„Valencia CF înţelege frustrarea suporterilor săi faţă de rezultatele recente ale echipei. Însă regretă profund incidentul care a avut loc la aeroport la sosirea echipei, când un geam al autobuzului a fost spart. Acest tip de acte de violenţă ar fi putut provoca vătămări corporale jucătorilor sau membrilor staff-ului tehnic”, a precizat clubul.
Înfrângerea de la Vigo este a doua cea mai grea suferită de Valencia în acest sezon, după cea cu 6-0 în faţa Barcelonei în etapa a patra.
Iar cifrele sunt îngrijorătoare pentru suporteri: doar trei victorii în 18 meciuri, statistici care amintesc de cele care au dus la schimbarea antrenorului în urmă cu un an, odată cu demiterea lui Ruben Baraja, fost jucător emblematic al clubului.
Cu Carlos Corberan, Valencia a terminat în cele din urmă pe locul 12 în Liga.
➡️ Así está la SITUACIÓN en el aeropuerto en Manises
✈️ Llegan los jugadores y staff técnico. Cánticos de ‘mercenarios’, ‘Corberán dimisión’, y ‘diles que se vayan’, entre otros, también hay para Lim. Presente la CN10
Vídeo sacado del directo de @TribunaVCF pic.twitter.com/dqCrDqrFim
— Valencia 360° (@Valencia360_) January 3, 2026
