Jucătorii Valenciei, în pericol din pricina propriilor suporteri! Un geam al autocarului a fost spart! - Antena Sport

Învinşi pe terenul echipei Celta Vigo (4-1) sâmbătă, jucătorii de la Valencia au fost huiduţi la întoarcerea lor la aeroport de către o sută de suporteri furioşi din cauza rezultatelor mediocre ale echipei lor, care se află pe locul 17 în Liga şi care ar putea ajunge în zona retrogradării la finalul etapei a 18-a.

Într-o atmosferă extrem de tensionată, care a necesitat intervenţia mai multor unităţi ale Poliţiei Naţionale, aceştia au cerut din nou plecarea antrenorului lor, Carlos Corberan, şi a proprietarului singaporez, Peter Lim.

Reacţia clubului Valencia după incidentul şocant

Clubul a condamnat imediat „cu fermitate” aceste incidente într-un comunicat pe X, publicând o fotografie cu unul dintre geamurile autocarului oficial al echipei spart de proiectile.

„Valencia CF înţelege frustrarea suporterilor săi faţă de rezultatele recente ale echipei. Însă regretă profund incidentul care a avut loc la aeroport la sosirea echipei, când un geam al autobuzului a fost spart. Acest tip de acte de violenţă ar fi putut provoca vătămări corporale jucătorilor sau membrilor staff-ului tehnic”, a precizat clubul.

Înfrângerea de la Vigo este a doua cea mai grea suferită de Valencia în acest sezon, după cea cu 6-0 în faţa Barcelonei în etapa a patra.