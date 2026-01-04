Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid

Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 8:20

Comentarii
Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid

Vinicius Jr / Profimedia

Situația dintre Real Madrid și Vinicius devenise destul de tensionată în ultimele luni, după ce brazilianul luase decizia de a nu-și prelungi contractul cu vicecampioana Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a analizat mai multe aspecte, fotbalistul a revenit la sentimente mai bune și este gata să semneze noul contract, având o singură condiție pentru „los blancos”.

Vinicius vrea salariu ca al lui Mbappe

Florentino Perez a avut mai multe discuții cu Vinicius în ultimele luni, iar cele două părți părea să nu ajungă la un acord pentru prelungirea înțelegerii scadente la finalul sezonului 2026/2027.

Potrivit celor de la Defensa Central, starul brazilian va semna în cele din urmă un nou acord cu gruparea „los blancos”, după ce ar fi renunțat la acel bonus consistent la semnătură, cu care președintele Realului nu era de acord.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că singura condiție impusă de Vini Jr ar fi ca salariul său să fie același cu cel al lui Kylian Mbappe: 15 milioane de euro net. Momentul decisiv ar putea avea loc săptămâna viitoare.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
12:09
Suma încasată de Sorana Cîrstea, după calificarea în turul doi la WTA Brisbane
11:22
FotoFCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după “atacul” oficialului
11:21
Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta
10:30
“E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă
10:26
Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor
10:11
România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
Vezi toate știrile
1 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 5 Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid 6 Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”