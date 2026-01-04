Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid - Antena Sport

Situația dintre Real Madrid și Vinicius devenise destul de tensionată în ultimele luni, după ce brazilianul luase decizia de a nu-și prelungi contractul cu vicecampioana Spaniei.

După ce a analizat mai multe aspecte, fotbalistul a revenit la sentimente mai bune și este gata să semneze noul contract, având o singură condiție pentru „los blancos”.

Vinicius vrea salariu ca al lui Mbappe

Florentino Perez a avut mai multe discuții cu Vinicius în ultimele luni, iar cele două părți părea să nu ajungă la un acord pentru prelungirea înțelegerii scadente la finalul sezonului 2026/2027.

Potrivit celor de la Defensa Central, starul brazilian va semna în cele din urmă un nou acord cu gruparea „los blancos”, după ce ar fi renunțat la acel bonus consistent la semnătură, cu care președintele Realului nu era de acord.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că singura condiție impusă de Vini Jr ar fi ca salariul său să fie același cu cel al lui Kylian Mbappe: 15 milioane de euro net. Momentul decisiv ar putea avea loc săptămâna viitoare.