Andrei Rațiu, "cel mai mare coșmar al lui Vinicius". Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid - Antena Sport

Unul dintre cele mai cunoscute cotidiane din Spania, Marca, a prefațat astăzi duelul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid și a pus accentul pe duelul din bandă dintre Vinicius și Andrei Rațiu. Fundașul dreapta a fost poreclit drept “fulgerul din La Liga” de jurnaliștii iberici, care au remarcat faptul că românul este cel mai rapid fotbalist din campionatele care se încadrează în Top 5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rațiu s-a făcut remarcat în ultimele partide pe care Rayo le-a jucat împotriva Realului în campionat prin prisma faptului că a putut să îi țină piept lui Vincius la capitolul “viteză”. Mai mult decât atât, brazilianul a marcat un singur gol în cele opt meciuri pe care le-a disputat contra formației de pe Campo de Vallecas.

Vinicius, față în față cu “fulgerul” Andrei Rațiu

Înainte de meciul de pe terenul lui Rayo care va avea loc astăzi de la ora 17:15, jurnaliștii de la Marca au realizat un preview și au titrat: “Vinicius, împotriva fulgerului din LaLiga și împotriva celui mai mare coșmar al său“.

În plus, presa a făcut referire la viteza fabuloasă a lui Rațiu, care l-a făcut cel mai rapid jucător din Top 5: “Dacă există vreun jucător care îl întrece cu puțin la viteză pe brazilian, acela este românul, care, potrivit unui studiu realizat de Gradient Sports, este cel mai rapid jucător din cele cinci ligi majore, cu 34,7 kilometri pe oră, devansându-i pe Raoul Bellanova, de la Atalanta (34,6 km/h), și Pedro Neto, de la Chelsea (34,6 km/h). Pe această listă se mai află Vinicius (34,4 km/h) și Erling Haaland (34,5 km/h)“, au mai notat ibericii.

Cu ocazia prefaței, Marca și-a adus și aminte de primul meci al lui Rațiu în primul eșalon, care s-a petrecut chiar în fața Realului, pe Santiago Bernabeu. În plus, a fost rememorat un comentariu viral pe care l-a făcut fundașul dreapta tot după un meci contra echipei “blanco”.