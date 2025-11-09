Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Rațiu, "cel mai mare coșmar al lui Vinicius". Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Andrei Rațiu, “cel mai mare coșmar al lui Vinicius”. Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid

Andrei Rațiu, “cel mai mare coșmar al lui Vinicius”. Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 11:48

Comentarii
Andrei Rațiu, cel mai mare coșmar al lui Vinicius. Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid

Andrei Rațiu și Vinicius, într-un duel / Profimedia

Unul dintre cele mai cunoscute cotidiane din Spania, Marca, a prefațat astăzi duelul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid și a pus accentul pe duelul din bandă dintre Vinicius și Andrei Rațiu. Fundașul dreapta a fost poreclit drept “fulgerul din La Liga” de jurnaliștii iberici, care au remarcat faptul că românul este cel mai rapid fotbalist din campionatele care se încadrează în Top 5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rațiu s-a făcut remarcat în ultimele partide pe care Rayo le-a jucat împotriva Realului în campionat prin prisma faptului că a putut să îi țină piept lui Vincius la capitolul “viteză”. Mai mult decât atât, brazilianul a marcat un singur gol în cele opt meciuri pe care le-a disputat contra formației de pe Campo de Vallecas.

Vinicius, față în față cu “fulgerul” Andrei Rațiu

Înainte de meciul de pe terenul lui Rayo care va avea loc astăzi de la ora 17:15, jurnaliștii de la Marca au realizat un preview și au titrat: “Vinicius, împotriva fulgerului din LaLiga și împotriva celui mai mare coșmar al său“.

În plus, presa a făcut referire la viteza fabuloasă a lui Rațiu, care l-a făcut cel mai rapid jucător din Top 5: “Dacă există vreun jucător care îl întrece cu puțin la viteză pe brazilian, acela este românul, care, potrivit unui studiu realizat de Gradient Sports, este cel mai rapid jucător din cele cinci ligi majore, cu 34,7 kilometri pe oră, devansându-i pe Raoul Bellanova, de la Atalanta (34,6 km/h), și Pedro Neto, de la Chelsea (34,6 km/h). Pe această listă se mai află Vinicius (34,4 km/h) și Erling Haaland (34,5 km/h)“, au mai notat ibericii.

Cu ocazia prefaței, Marca și-a adus și aminte de primul meci al lui Rațiu în primul eșalon, care s-a petrecut chiar în fața Realului, pe Santiago Bernabeu. În plus, a fost rememorat un comentariu viral pe care l-a făcut fundașul dreapta tot după un meci contra echipei “blanco”.

Reclamă
Reclamă

Rațiu a atras atenția fanilor la debutul său în La Liga, împotriva nimănui altcuiva decât Real Madrid, pe Bernabéu, unde Los Blancos au reușit doar o remiză de 0-0.

Pe 5 noiembrie 2023, la 0-0, Rațiu a primit laude pe scară largă, iar comentariul său, surprins de camerele Movistar Plus la sfârșitul meciului, a devenit viral: «Vini nu mă poate prinde»“.

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool
Fanatik.ro
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool
11:16
S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos
11:13
Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: “E complet”
10:48
O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată
10:43
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii caută a treia victorie consecutivă în Liga 1
10:25
VideoPhoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co.
10:21
VIDEOCe a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România