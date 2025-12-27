Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca - Antena Sport

Andrei Rațiu (27 de ani) se află pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Fundașul naționalei României este primul în topul celor mai rapizi jucători din La Liga.
Andrei Rațiu, jucător de bază la Rayo Vallecano, a impresionat și în acest sezon. El și-a prelungit contractul cu spaniolii până în vara lui 2030, după ofertele uriașe primite în vară, de la mai multe cluburi de top din Europa.
Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania
Andrei Rațiu i-a impresionat pe spaniolii de la Marca cu viteza sa. În acest sezon, fundașul dreapta de la Rayo Vallecano a înregistrat viteza de 35,77 km/h, fiind pe primul loc în topul celor mai rapizi jucători din La Liga.
Pe locul nouă în acest top se clasează Kylian Mbappe, care a atins o viteză 35,24 km/h la Real Madrid. Podiumul este completat de Jones El-Abdellaoui, de la Celta Vigo, care a înregistrat 35,45 km/h, și de Cedric Bakambu, de la Betis, care a atins viteza de 35,56 km/h.
În sezonul trecut, Andrei Rațiu înregistra o viteză de 35,1 km/h la Rayo Vallecano, fiind la momentul respectiv pe locul secund în Spania, și pe trei în Europa, el fiind depășit de Abde Ezzalzouli (Betis) și de Bradley Barcola (PSG).
Andrei Rațiu este al doilea cel mai bine cotat jucător român, după Radu Drăgușin, el valorând 18 milioane de euro. Fundașul a bifat 23 de meciuri pentru Rayo Vallecano în acest sezon, în toate competițiile, el reușind să marcheze.
