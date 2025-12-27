Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca

Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 9:51

Comentarii
Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca

Profimedia

Andrei Rațiu (27 de ani) se află pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Fundașul naționalei României este primul în topul celor mai rapizi jucători din La Liga. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Rațiu, jucător de bază la Rayo Vallecano, a impresionat și în acest sezon. El și-a prelungit contractul cu spaniolii până în vara lui 2030, după ofertele uriașe primite în vară, de la mai multe cluburi de top din Europa. 

Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania 

Andrei Rațiu i-a impresionat pe spaniolii de la Marca cu viteza sa. În acest sezon, fundașul dreapta de la Rayo Vallecano a înregistrat viteza de 35,77 km/h, fiind pe primul loc în topul celor mai rapizi jucători din La Liga.  

Pe locul nouă în acest top se clasează Kylian Mbappe, care a atins o viteză 35,24 km/h la Real Madrid. Podiumul este completat de Jones El-Abdellaoui, de la Celta Vigo, care a înregistrat 35,45 km/h, și de Cedric Bakambu, de la Betis, care a atins viteza de 35,56 km/h. 

În sezonul trecut, Andrei Rațiu înregistra o viteză de 35,1 km/h la Rayo Vallecano, fiind la momentul respectiv pe locul secund în Spania, și pe trei în Europa, el fiind depășit de Abde Ezzalzouli (Betis) și de Bradley Barcola (PSG). 

Reclamă
Reclamă

Andrei Rațiu este al doilea cel mai bine cotat jucător român, după Radu Drăgușin, el valorând 18 milioane de euro. Fundașul a bifat 23 de meciuri pentru Rayo Vallecano în acest sezon, în toate competițiile, el reușind să marcheze. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Observator
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru
Fanatik.ro
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru
10:30
Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!”
10:12
Probleme pentru Horațiu Moldovan. Transferul în Italia a intrat în impas
9:37
Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui
9:28
Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim
9:02
Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB
8:38
Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 4 EXCLUSIVIuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat” 5 Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj 6 Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră”
Citește și
Cele mai citite
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova