Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca - Antena Sport

Andrei Rațiu (27 de ani) se află pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Fundașul naționalei României este primul în topul celor mai rapizi jucători din La Liga.

Andrei Rațiu, jucător de bază la Rayo Vallecano, a impresionat și în acest sezon. El și-a prelungit contractul cu spaniolii până în vara lui 2030, după ofertele uriașe primite în vară, de la mai multe cluburi de top din Europa.

Andrei Rațiu i-a impresionat pe spaniolii de la Marca cu viteza sa. În acest sezon, fundașul dreapta de la Rayo Vallecano a înregistrat viteza de 35,77 km/h, fiind pe primul loc în topul celor mai rapizi jucători din La Liga.

Pe locul nouă în acest top se clasează Kylian Mbappe, care a atins o viteză 35,24 km/h la Real Madrid. Podiumul este completat de Jones El-Abdellaoui, de la Celta Vigo, care a înregistrat 35,45 km/h, și de Cedric Bakambu, de la Betis, care a atins viteza de 35,56 km/h.

În sezonul trecut, Andrei Rațiu înregistra o viteză de 35,1 km/h la Rayo Vallecano, fiind la momentul respectiv pe locul secund în Spania, și pe trei în Europa, el fiind depășit de Abde Ezzalzouli (Betis) și de Bradley Barcola (PSG).