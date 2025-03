"Asta va conta enorm!" Andrei Rațiu, dezvăluiri despre o eventuală plecare de la Rayo! Detaliul care l-ar face să accepte mutarea - Antena Sport

Andrei Rațiu a impresionat în actualul sezon de La Liga, iar mai multe echipe uriașe ar fi pe urmele sale, printre care și FC Barcelona. Acum, românul a făcut dezvăluiri despre o eventuală plecare de la Rayo Vallecano și a spus cum ar putea accepta o nouă provocare.

Andrei Rațiu a adunat 26 de meciuri la Rayo, în actualul sezon, în care a reușit să marcheze de 2 ori și să ofere 2 pase decisive. Fundașul a impresionat și în duelurile „de foc” din Spania, fapt care a impresionat reprezentanții unor echipe de top.

Ce a spus Andrei Rațiu despre o eventuală plecare de la Rayo. Dezvăluirile făcute de fundaș

Andrei Rațiu a explicat, în cadrul unui interviu, că a ajuns într-un punct al carierei în care nu mai pune banii pe primul loc. Astfel, fundașul echipei naționale a dat de înțeles că nu va accepta o ofertă doar pentru că ar primi un salariu mare.

Fundașul legitimat la Rayo Vallecano a transmis că principalul detaliu care l-ar face să accepte o mutare ar fi să aibă un statut de jucător important la noua formație. Astfel, Rațiu își dorește să joace, nu doar să fie rezerva unui jucător important.

„Simt că am ajuns într-un punct al carierei când trebuie să pun banii pe locul doi. Am 26 de ani, sunt la al doilea sezon în La Liga, primul în care am devenit titular. O spun clar că nu banii sunt pe primul plan acum pentru mine, mă interesează foarte mult ca echipa la care voi ajunge, indiferent că plec la vară sau nu, să îmi ofere șansa să joc, pentru că asta e important acum. Asta va conta enorm.