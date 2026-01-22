Barcelona a anunțat cât lipsește Pedri. Ce meciuri va rata mijlocașul spaniol - Antena Sport

Barcelona rămâne în cărți pentru calificarea directă în optimile UEFA Champions League, după succesul clar obținut miercuri seară la Praga, scor 4-2. Din păcate, Hansi Flick a primit și vești proaste, după ce Pedri a ieșit accidentat.

Clubul a anunțat prin toate canalele media cât de gravă este accidentarea suferită de mijlocașul spaniol, dar și cât urmează să lipsească de pe gazon.

Pedri s-a accidentat în Slavia Praga – Barcelona

Chiar dacă a obținut o victorie în etapa a șaptea a fazei principale de Champions League, Barcelona a primit și vești proaste după partida de la Praga. Pedri a ieșit accidentat în minutul 61, fiind înlocuit cu Dani Olmo, care a și înscris.

După ce a fost supus mai multor investigații medicale, s-a constatat că mijlocașul Barcelonei a suferit o accidentare la bicepsul femural de la piciorul drept, iar perioada de absență este estimată între 3 și 4 săptămâni.

Acesta va rata partidele cu Real Oviedo, Elce, Mallorca, Girona și Levante din campionatul Spaniei, duelul cu FC Copenhaga din Liga Campionilor, dar și jocul cu Albacete, din Copa del Rey.