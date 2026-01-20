Barcelona a pregătit deja prima mutare a verii! Are șase titluri în Premier League și vine gratis - Antena Sport

Barcelona încearcă în continuare să își revină pe plan financiar, iar conducerea trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea înregistra jucătorii în La Liga.

Chiar și așa, oficialii s-au mișcat rapid și au bătut palma cu un star din Premier League, care va ajunge pe Camp Nou la finalul acestui sezon. Mai mult decât atât, transferul nu va costa nimic.

Barcelona îl vrea pe Bernardo Silva

Bernardo Silva va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon, iar portughezul este convins să facă o schimbare în cariera sa, motiv pentru care nu va rămâne în campionatul Angliei.

Potrivit presei din Spania, conducerea Barcelonei este convinsă să îl transfere pe starul celor de la Manchester City, mai ales că mutarea nu ar costa clubul catalan nimic.

Ajuns în vara anului 2017 la gruparea de pe Etihad Stadium, fotbalistul portughez a strâns cifre impresionante în tricoul „cetățenilor”, câștigând nu mai puțin de 17 trofee.