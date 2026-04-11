Barcelona – Espanyol 4-1. Lamine Yamal şi Ferran Torres, show pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick s-a distanţat de Real Madrid

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 21:36

Lamine Yamal şi Ferran Torres / Getty Images

Barcelona a câştigat cu 4-1 derby-ul de pe teren propriu cu Espanyol, din etapa cu numărul 31 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a făcut un pas extrem de important către un nou titlu de campioană şi a profitat de remiza înregistrată de Real Madrid vineri seară, pe teren propriu, cu Girona.

Catalanii au ajuns la 79 de puncte şi au un avans de 9 puncte, cu şapte etape înainte de finalul sezonului.

Barcelona – Espanyol 4-1. Echipa lui Hansi Flick, la 9 puncte în faţa lui Real Madrid

Ferran Torres a deschis scorul pe Camp Nou după doar 9 minute de joc, din pasa lui Lamine Yamal. Acelaşi duo a contribuit şi la al doilea gol marcat de echipa lui Hansi Flick, cu Yamal pasator şi Torres marcator.

În minutul 56, Lozano a redus din diferenţă şi preţ de aproape jumătate de oră a reaprins speranţele în tabăra oaspeţilor. Barcelona a mai marcat de două ori, prin Lamine Yamal şi Marcus Rashford, în minutele 87, respectiv 89, şi a obţinut trei puncte extrem de importante în lupta pentru titlu.

Pentru Barcelona urmează returul de pe Metropolitano cu Atletico Madrid, din sferturile UEFA Champions League, după care va urma un alt meci pe teren propriu în La Liga, cu Celta Vigo.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Observator
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă cert cu Mirel, nu-l las să-l bage”
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă cert cu Mirel, nu-l las să-l bage”
22:50

Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi”
22:50

„Am vorbit cu patronul” Ce spune Târnovanu, revenit după 3 luni în poarta lui FCSB
22:38

Mesajul lui Rădoi, după 4-0 împotriva lui Oțelul: „Acesta e primul lucru la care să ne gândim”
22:26

Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat
22:14

„Puteam câștiga cu 10-0” Gigi Becali pune frână la entuziasm și atrage atenția: „Asta n-a fost în regulă”
21:49

FCSB – Oțelul 4-0. Roş-albaştrii, show pe Arena Naţională. Cel mai bun meci sub comanda lui Mirel Rădoi în play-out
Vezi toate știrile
1 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 2 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 5 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 6 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit