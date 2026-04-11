Barcelona – Espanyol 4-1. Lamine Yamal şi Ferran Torres, show pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick s-a distanţat de Real Madrid

Barcelona a câştigat cu 4-1 derby-ul de pe teren propriu cu Espanyol, din etapa cu numărul 31 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a făcut un pas extrem de important către un nou titlu de campioană şi a profitat de remiza înregistrată de Real Madrid vineri seară, pe teren propriu, cu Girona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Catalanii au ajuns la 79 de puncte şi au un avans de 9 puncte, cu şapte etape înainte de finalul sezonului.

Barcelona – Espanyol 4-1. Echipa lui Hansi Flick, la 9 puncte în faţa lui Real Madrid

Ferran Torres a deschis scorul pe Camp Nou după doar 9 minute de joc, din pasa lui Lamine Yamal. Acelaşi duo a contribuit şi la al doilea gol marcat de echipa lui Hansi Flick, cu Yamal pasator şi Torres marcator.

EL DERBI ÉS BLAUGRANA!!! 💙❤️ pic.twitter.com/3cK4Sx8MHc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 11, 2026

În minutul 56, Lozano a redus din diferenţă şi preţ de aproape jumătate de oră a reaprins speranţele în tabăra oaspeţilor. Barcelona a mai marcat de două ori, prin Lamine Yamal şi Marcus Rashford, în minutele 87, respectiv 89, şi a obţinut trei puncte extrem de importante în lupta pentru titlu.