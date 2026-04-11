Barcelona – Espanyol 4-1. Lamine Yamal şi Ferran Torres, show pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick s-a distanţat de Real Madrid

Barcelona a câştigat cu 4-1 derby-ul de pe teren propriu cu Espanyol, din etapa cu numărul 31 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a făcut un pas extrem de important către un nou titlu de campioană şi a profitat de remiza înregistrată de Real Madrid vineri seară, pe teren propriu, cu Girona.
Catalanii au ajuns la 79 de puncte şi au un avans de 9 puncte, cu şapte etape înainte de finalul sezonului.
Barcelona – Espanyol 4-1. Echipa lui Hansi Flick, la 9 puncte în faţa lui Real Madrid
Ferran Torres a deschis scorul pe Camp Nou după doar 9 minute de joc, din pasa lui Lamine Yamal. Acelaşi duo a contribuit şi la al doilea gol marcat de echipa lui Hansi Flick, cu Yamal pasator şi Torres marcator.
În minutul 56, Lozano a redus din diferenţă şi preţ de aproape jumătate de oră a reaprins speranţele în tabăra oaspeţilor. Barcelona a mai marcat de două ori, prin Lamine Yamal şi Marcus Rashford, în minutele 87, respectiv 89, şi a obţinut trei puncte extrem de importante în lupta pentru titlu.
Pentru Barcelona urmează returul de pe Metropolitano cu Atletico Madrid, din sferturile UEFA Champions League, după care va urma un alt meci pe teren propriu în La Liga, cu Celta Vigo.
