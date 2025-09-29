Barcelona s-a convins! I-au prelungit contractul și va avea clauză de 500 de milioane de euro - Antena Sport

Barcelona trece printr-un moment bun în acest sezon, după ce duminică seară a urcat pe prima poziție în campionatul Spaniei. Mai mult decât atât, conducerea clubului catalan a decis să acorde un vot de încredere unuia dintre jucătorii proveniți din academie.
Este vorba despre Marc Bernal, fotbalist de 18 ani care a adunat deja două apariții în acest sezon de La Liga pentru echipa pregătită de germanul Hansi Flick.
Barcelona i-a prelungit contractul lui Marc Bernal! Puștiul, văzut drept un viitor talent
Barcelona continuă să lanseze pe bandă rulantă jucători de calitate proveniți din academia proprie, iar cel mai recent exemplu este Marc Bernal, fotbalist de 18 ani care evoluează pe postul de mijlocaș defensiv.
Cu cinci apariții în tricoul primei echipe a catalanilor, acesta a fost deja prezent la două dintre meciurile Barcelonei din actuala ediție de campionat, reușind să își treacă în cont chiar și un assist.
Văzut drept un mare talent de oficialii clubului, acesta a primit propunerea de a-și prelungi contractul, lucru care s-a și întâmplat luni, 29 septembrie, când totul a devenit oficial.
Noul contract al lui Bernal este valabil până în vara anului 2029, iar clauza de reziliere va fi de 500 de milioane de euro. La această vârstă, acesta are deja în palmares un titlu de campion al Spaniei.
