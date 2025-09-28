Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani

Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani

Publicat: 28 septembrie 2025, 21:54

Comentarii
Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani

Jucătorii Barcelonei, în timpul meciului cu Real Sociedad / Profimedia

Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oaspeţii din San Sebastian au deschis scorul în prima repriză, prin Alvaro Odriozola, în minutul 31, iar catalanii au egalat pe final de primă parte, în minutul 43, când a marcat Jules Kounde.

Barcelona – Real Sociedad 2-1! Catalanii au revenit pe primul loc

În minutul 59 Lamine Yamal a dat assistul din care Robert Lewandowski a înscris golul prin care elevii lui Hansi Flick preluau conducerea şi FC Barcelona s-a impus la limită, 2-1, cu Real Sociedad.

Pentru acest meci, Hansi Flick a decis să îl titularizeze pe Dro Fernandez, un puşti de 17 ani cu mamă filipineză şi tată spaniol. El a evoluat în prima repriză şi a făcut un joc bun, până când Dani Olmo a intrat în locul său.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, meciul cu Real Madrid a reprezentat meciul de revenire al lui Lamine Yamal. Superstarul spaniol a fost aplaudat la scenă deschisă de spectatorii prezenţi pe Estadi Lluis Companys, după ce a ratat ultimele meciuri din cauza unei accidentări.

Barcelona a profitat astfel de înfrângerea suferită de Real Madrid sâmbătă, în derby-ul cu Atletico, scor 2-5. Catalanii au ajuns la 19 puncte şi au revenit pe primul loc din La Liga, în timp ce echipa lui Xabi Alonso este pe locul 2, cu 18 puncte. De partea cealaltă, Real Sociedad se află într-o situaţie complicată, fiind pe locul 17, primul deasupra liniei, cu doar 5 puncte în primele 7 meciuri.

Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperieSchema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Observator
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
22:54
Gigi Becali a trecut repede peste victoria cu Oțelul. Ce dilemă are patronul FCSB-ului
22:50
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a învins-o pe Oțelul: „E rușinos”
22:48
Juri Cisotti, reacție fermă după ce FCSB a „spart gheața” și a învins-o pe Oțelul: „Foarte important”
22:27
FCSB – Oţelul 1-0. Campioana României se impune greu pe Arena Națională
21:51
Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren
21:19
Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”