Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani - Antena Sport

Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.
Oaspeţii din San Sebastian au deschis scorul în prima repriză, prin Alvaro Odriozola, în minutul 31, iar catalanii au egalat pe final de primă parte, în minutul 43, când a marcat Jules Kounde.
Barcelona – Real Sociedad 2-1! Catalanii au revenit pe primul loc
În minutul 59 Lamine Yamal a dat assistul din care Robert Lewandowski a înscris golul prin care elevii lui Hansi Flick preluau conducerea şi FC Barcelona s-a impus la limită, 2-1, cu Real Sociedad.
Pentru acest meci, Hansi Flick a decis să îl titularizeze pe Dro Fernandez, un puşti de 17 ani cu mamă filipineză şi tată spaniol. El a evoluat în prima repriză şi a făcut un joc bun, până când Dani Olmo a intrat în locul său.
17-year-old Dro Fernández makes his Barcelona debut 💫 pic.twitter.com/ZspsoqeL8q
— B/R Football (@brfootball) September 28, 2025
De asemenea, meciul cu Real Madrid a reprezentat meciul de revenire al lui Lamine Yamal. Superstarul spaniol a fost aplaudat la scenă deschisă de spectatorii prezenţi pe Estadi Lluis Companys, după ce a ratat ultimele meciuri din cauza unei accidentări.
Barcelona a profitat astfel de înfrângerea suferită de Real Madrid sâmbătă, în derby-ul cu Atletico, scor 2-5. Catalanii au ajuns la 19 puncte şi au revenit pe primul loc din La Liga, în timp ce echipa lui Xabi Alonso este pe locul 2, cu 18 puncte. De partea cealaltă, Real Sociedad se află într-o situaţie complicată, fiind pe locul 17, primul deasupra liniei, cu doar 5 puncte în primele 7 meciuri.
