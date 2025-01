Carlo Ancelotti a răbufnit în vestiar, la adresa jucătorilor, după Real Madrid - Barcelona 2-5. Dezvăluirea făcută - Antena Sport

Carlo Ancelotti şi Kylian Mbappe, la finalul Supercupei Spaniei - Profimedia Images Carlo Ancelotti şi-a certat rău jucătorii la pauza finalei Supercupei Spaniei dintre Real Madrid şi Barcelona, 2-5, atunci când catalanii conduceau deja cu 4-1, după golurile înscrise de Yamal, Lewandowski, Raphinha şi Balde. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Antrenorul italian le-a cerut jucătorilor săi să „joace fotbal”, dar tot Barcelona a punctat prima şi imediat după pauză. Scorul putea să fie şi mai sever dacă Szczesny nu ar fi fost eliminat în minutul 56. Rodrygo a marcat îmediat pentru 2-5, stabilind scorul final. Este a doua oară în acest sezon când Real Madrid este umilită de rivala de moarte, în El Clasico. În octombrie 2024, în La Liga, Barcelona reuşea o altă repriză de vis, în care marcat 4 goluri. Atunci a fost 4-0 pe Santiago Bernabeu. Mesajul lui Carlo Ancelotti pentru jucători la pauza meciului Real Madrid – Barcelona 2-5 ”A fost o seară proastă, suntem triști ca toți fanii noștri. Este o dezamăgire, nu trebuie să ne ascundem, dar acesta este fotbalul. Uneori ești capabil să câștigi și alteori trebuie să înveți din înfrângeri. Trebuie să privim înainte. Ne-am apărat prost, asta a fost problema noastră, au înscris prea ușor. Le-am spus la pauză să încerce să joace fotbal pentru că în prima repriză nu am jucat fotbal. Reclamă

Am jucat multe mingi lungi, dar nu asta a fost ideea. Ideea a fost să jucăm și nu am jucat. Le-am spus că pot pierde meciuri, dar nu în modul în care am jucat noi în prima repriză.”, a spus Carlo Ancelotti, citat de Marca.

Real Madrid – Barcelona 2-5, finala Supercupei Spaniei

Barcelona a câştigat duminică seara Supercupa Spaniei după ce a dispus de Real Madrid cu scorul de 5-2, în finala de la Jeddah. Este a 15-a Supercupă a Spaniei cucerită de catalani în istorie.

Catalanii au început meciul în atac şi portarul madrilenilor, Courtois a fost nevoit să întervină la ocaziile lui Yamal, din primul minut, şi Raphinha, în minutul 3. Un minut mai târziu, Vinicius i-a pasat lui Mbappe şi francezul a făcut o cursă de 60 de metri învingându-l pe Szczesny şi deschizând scorul la prima ocazie a Realului.

