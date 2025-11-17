A venit anunțul mult așteptat! Meciul la care Barcelona va reveni pe Spotify Camp Nou - Antena Sport

Barcelona revine în sfârșit pe stadionul propriu, după o lungă perioadă în care și-a disputat meciurile de ”acasă” pe Estadi Olímpic Lluís Companys. Clubul a publicat pe contul oficial de X data și meciul la care vor debuta pe arena proaspăt renovată.

Campioana Spaniei va juca pe data de 22 noiembrie pe Spotify Camp Nou, iar adversara formației antrenate de Hansi Flick va fi Athletic Club Bilbao. Jocul va face parte din etapa cu numărul 13 a La Liga.

Barcelona revine pe Camp Nou! Meci tare pentru echipa lui Hansi Flick

În mai 2023, Barcelona a jucat ultimul meci oficial pe Camp Nou. De atunci, arena catalană a intrat într-un amplu proces de renovare, iar lucrările au fost aproape finalizate în cele din urmă, după mai bine de doi ani.

Campioana Spaniei a anunțat pe social media că revine acasă, primul meci pe stadionul proaspăt modernizat fiind contra celor de la Athletic Club Bilbao, în etapa cu numărul 13 din La Liga.

Ultimul joc oficial câștigat de gruparea bască pe terenul Barcelonei datează din 24 noiembrie 2001, deci, mai bine de 20 de ani. Gruparea pregătită de Hansi Flick s-a impus în tur cu scorul de 3-0.