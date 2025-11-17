A venit anunțul mult așteptat! Meciul la care Barcelona va reveni pe Spotify Camp Nou - Antena Sport

Închide meniul
A venit anunțul mult așteptat! Meciul la care Barcelona va reveni pe Spotify Camp Nou

Daniel Işvanca Publicat: 17 noiembrie 2025, 16:38

Spotify Camp Nou / Profimedia

Barcelona revine în sfârșit pe stadionul propriu, după o lungă perioadă în care și-a disputat meciurile de ”acasă” pe Estadi Olímpic Lluís Companys. Clubul a publicat pe contul oficial de X data și meciul la care vor debuta pe arena proaspăt renovată.

Campioana Spaniei va juca pe data de 22 noiembrie pe Spotify Camp Nou, iar adversara formației antrenate de Hansi Flick va fi Athletic Club Bilbao. Jocul va face parte din etapa cu numărul 13 a La Liga.

Barcelona revine pe Camp Nou! Meci tare pentru echipa lui Hansi Flick

În mai 2023, Barcelona a jucat ultimul meci oficial pe Camp Nou. De atunci, arena catalană a intrat într-un amplu proces de renovare, iar lucrările au fost aproape finalizate în cele din urmă, după mai bine de doi ani.

Campioana Spaniei a anunțat pe social media că revine acasă, primul meci pe stadionul proaspăt modernizat fiind contra celor de la Athletic Club Bilbao, în etapa cu numărul 13 din La Liga.

Ultimul joc oficial câștigat de gruparea bască pe terenul Barcelonei datează din 24 noiembrie 2001, deci, mai bine de 20 de ani. Gruparea pregătită de Hansi Flick s-a impus în tur cu scorul de 3-0.

Mai mult decât atât, e important de știut faptul că pentru acest meci cu Bilbao, Barcelona nu va avea la dispoziție decât o parte din capacitatea arenei, mai exact, vor fi disponibile 45.401 locuri.

Barcelona vrea să construiască o statuie a lui Lionel Messi la Camp Nou

Preşedintele clubului Barcelona, Joan Laporta, a declarat recent că gruparea intenţionează să ridice o statuie a lui Lionel Messi în faţa stadionului Camp Nou, recent renovat, în timp ce echipa catalană se pregăteşte să-şi onoreze golgheterul record după vizita emoţionantă a acestuia la arenă.

Messi, care s-a alăturat academiei Barça la 13 ani, a marcat 672 de goluri în 778 de apariţii şi a condus echipa la 10 titluri LaLiga, patru coroane Champions League şi trei Cupe Mondiale ale Cluburilor în cei 21 de ani petrecuţi la club.

