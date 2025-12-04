Coșmar pentru Xabi Alonso! Real Madrid a mai pierdut un titular. Nu va mai juca în 2025 - Antena Sport

Real Madrid a obținut o victorie clară miercuri seară pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao, iar Kylian Mbappe a strălucit din nou pentru formația antrenată de Xabi Alonso.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din păcate, tehnicianul „los blancos” a primit o nouă veste proastă din partea staff-ului medical, după ce Trent Alexander-Arnold a ieșit în minutul 55 de pe teren în confruntarea de pe San Mames.

S-a accidentat și nu va mai juca în 2025

Continuă problemele de lot pentru Xabi Alonso, după ce Ferland Mendy a suferit o accidentare și a aflat că nu va mai juca în acest an. După jocul de la Bilbao, antrenorul spaniolilor a aflat că nici Trent Alexander-Arnold nu va mai juca în 2025.

El a avut o accidentare la tendon în această primă parte a sezonului. De această dată, se pare că ar fi vorba despre ceva de ordin muscular. Presa scrie că englezul va lipsi aproximativ două luni de pe gazon.

Adus în această vară în schimbul sumei de 10 milioane de euro, fundașul dreapta a adunat 16 apariții pentru vicecampioana Spaniei. Este pentru a treia oară când Alexander-Arnold se accidentează de la venirea pe ”Bernabeu”.