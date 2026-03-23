Ce a spus Alvaro Arbeloa despre Vinicius, după prestaţia uriaşă a brazilianului din Real Madrid – Atletico Madrid 3-2

Alvaro Arbeloa a reacţionat, după ce Vinicius a avut o prestaţia uriaşă în derby-ul câştigat de Real Madrid cu Atletico Madrid, scor 3-2, în etapa a 29-a din La Liga. Antrenorul “galacticilor” l-a lăudat pe starul brazilian.
Vinicius a marcat o “dublă” pe Bernabeu. Brazilianul a punctat din penalty în minutul 52, iar al doilea gol a fost unul spectaculos, reuşit în minutul 72.
Alvaro Arbeloa, laude pentru Vinicius după Real Madrid – Atletico Madrid 3-2
Alvaro Arbeloa a declarat că în ciuda formei excelente, Vinicius nu se află în vârful carierei sale. Antrenorul a transmis că brazilianul a avut o prestaţie de vis contra lui Atletico Madrid.
“Încă un meci grozav din partea lui Vini, plin de talent și curaj. Ratează și încearcă din nou. Cum spun întotdeauna, suntem norocoși să-l avem alături de noi datorită dorinței sale de a ridica echipa.
Nu știu dacă este în vârful carierei sale, dar cu siguranță este aproape”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform marca.com, după Real Madrid – Atletico Madrid 3-2.
Vinicius a reuşit să marcheze 11 goluri pentru Real Madrid, în campionat, în acest sezon. Brazilianul şi-a mai trecut în cont şi alte şase pase decisive pentru “galactici”.
Real Madrid, victorie în derby-ul cu Atletico Madrid
Ademola Lookman a marcat primul gol al derby-ului Madridului, aducând-o în avantaj pe Atletico, din minutul 33. După pauză, Vinicius Jr a egalat din penalti, în minutul 52, pentru ca Valverde să înscrie al doilea gol al Los Blancos, în minutul 55. Molina a egalat pentru „plăpumari”, în min utul 66, dar Vinicius a înscris golul victoriei pentru echipa lui Arbeloa, în minutul 72.
Federico Valverde a fost eliminat cu roşu direct, în minutul 77, şi Atletico a încercat să înscris golul egalizator, dar, deşi elevii lui Simeone au controlat finalul, Lunin s-a opus la ocaziile oaspeţilor şi Real Madrid – Atletico Madrid a fost 3-2.
Real e a doua în clasament, cu 69 de puncte, patru mai puţine decât liderul Barcelona. Atletico Madrid e a patra, cu 57 de puncte.
