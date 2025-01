Ce i-au scris Modric şi Bellingham pe mingea luată acasă de Kylian Mbappe după primul hat-trick pentru Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a reuşit primul său hat-trick în tricoul lui Real Madrid, în victoria 3-0 de pe terenul lui Valladolid. Starul francez a plecat cu mingea acasă, după ce a ajuns la 18 goluri marcate în toate competiţiile pentru galactici.

Numai trei atacanţi au avut nevoie de mai puţine meciuri în La Liga pentru a înscrie un hat-trick pentru Real Madrid, în acest sezon. Aceştia au fost Ruud va Nistlerooy (2), Gareth Bale (9) şi Emmanuel Adebayor (14). Kylian Mbappe a reuşit această performanţă după 19 partide.

Mesajele scrise de Modric şi Bellingham pe mingea de hat-trick a lui Kylian Mbappe

La finalul meciului, Mbappe le-a arătat jurnaliştilor ce mesaje i-au fost scrise pe minge de către greii de la Real Madrid, Luka Modric şi Jude Bellingham. „Monstru”, a fost mesajul scurt al veteranului croat. „Felicitări, nouarul meu”, a scris şi Bellingham.

„Sunt fericit datorită acestui hattrick, dar mă bucură mai mult victoria. Am fost nevoiţi să jucăm bine, am înscris primul gol după o acţiune colectivă. Am avut 10 minute în repriza a doua în care puteam juca mai bine. A venit apoi golul al doilea.

Faptul că suntem lideri ne dă încredere, dar ştim că nimic nu e terminat înainte de ultima etapă. Trebuie să câştigăm fiecare meci. Trebuie să avem încredere, dar să fim şi umili. Am spus de când am venit la Madrid că pot juca în toate 3 poziţiile din atac şi că am nevoie de timp de adaptare. Acum, ambele lucruri sunt rezolvate”, a spus Mbappe, citat de marca.com.