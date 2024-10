Cele două staruri pe care Carlo Ancelotti le cere la Real Madrid, după umilința cu Barcelona. Asalt pe piața transferurilor! - Antena Sport

Jurnaliştii spanioli au aflat numele celor două staruri pe care Carlo Ancelotti îi cere la Real Madrid, în perioada de mercato din iarnă. Antrenorul campioanei Europei îşi doreşte întăriri, după

umilinţa suferită împotriva Barcelonei. Pe Santiago Bernabeu, „galacticii” au suferit un eşec drastic, scor 0-4, în etapa a 11-a din La Liga.

Ancelotti a discutat cu Florentino Perez şi şi-a stabilit principalele „ţinte” de pe piaţa transferurilor. Îşi doreşte întăriri în defensivă şi a propus două nume cu care să se înceapă negocierile.

Cele două staruri pe care Carlo Ancelotti le cere la Real Madrid, după 0-4 cu Barcelona

Real Madrid a pus capăt unei serii de 42 de meciuri la rând fără înfrângere în La Liga. A făcut-o chiar împotriva marii rivale şi a trăit o umilinţă uriaşă. Ancelotti caută soluţii pentru postul de fundaş dreapta, după accidentarea horror suferită de Dani Carvajal, care a fost operat şi ratează restul sezonului.

Potrivit as.com, Trent Alexander-Arnold este cel mai dorit jucător pe Santiago Bernabeu. Fundaşul de 26 de ani al lui Liverpool va intra în ultimele şase luni de contract şi poate semna gratis cu Real Madrid. Pentru a-l aduce din iarnă, gruparea blanco va fi nevoită să achite o sumă de transfer. Alexander-Arnold are o cotă de piaţă de 70 de milioane de euro.

Carlo Ancelotti îşi doreşte şi un fundaş central şi a pus ochii pe Aymeric Laporte. Jucătorul de 30 de ani e dispus să se despartă de Al-Nassr şi să revină în Europa. Are totuşi un salariu fabulos la arabi, care complică situaţia transferului. Anul trecut, şeicii au plătit 27.5 milioane de euro pentru a-l aduce de la Manchester City. Spaniolul mai are contract cu echipa lui Cristiano Ronaldo până în 2026. Laporte a câştigat UEFA Champions League sub comanda lui Pep Guardiola, dar şi cinci titluri în Premier League.