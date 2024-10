Explicaţia lui Carlo Ancelotti, după reacţia la adresa lui Hansi Flick. Reproşuri după Real Madrid - FC Barcelona 0-4 - Antena Sport

Sezonul este încă lung și nu trebuie să aruncăm la gunoi ceea ce am realizat până acum. Sunt convins că ne vom îmbunătăți.

Ne-am asumat riscuri și știam că Barcelona va avea o linie foarte avansată a apărării. Nu am niciun regret. În prima repriză am jucat la fel ca împotriva lui Dortmund. Ocazii am avut, Mbappe a fost într-un ofsaid milimetric, Vinicius a avut și el o șansă. E un moment dificil, cu atât mai mult cu cât eșecul vine după 42 de meciuri consecutive fără înfrângere”, a declarat Carlo Ancelotti, la conferința de presă.

Real Madrid a fost surprinsă în ofsaid de nu mai puțin de 8 ori, în meciul de pe Santiago Bernabeu. Madrilenii au avut şi un gol anulat în prima repriză, din cauza poziției neregulamentare a lui Kylian Mbappe. În actul secund, catalanii s-au dezlănțuit cu un show de senzație. Au marcat patru goluri în poarta marilor rivali. Astfel, Barcelona își menține poziția de lider în La Liga, cu 6 puncte în fața galacticilor.

Sâmbătă seara, Real Madrid a pus punct unei serii impresionante de 42 de meciuri fără înfrângere în campionatul spaniol.