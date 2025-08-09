Endrick a preluat tricoul cu numărul 9 la Real Madrid! Acesta a fost purtat sezonul trecut de Kylian Mbappe - Antena Sport

Închide meniul
Endrick a preluat tricoul cu numărul 9 la Real Madrid! Acesta a fost purtat sezonul trecut de Kylian Mbappe

Endrick a preluat tricoul cu numărul 9 la Real Madrid! Acesta a fost purtat sezonul trecut de Kylian Mbappe

Publicat: 9 august 2025, 15:59

Endrick / Profimedia Images

Endrick, tânărul atacant brazilian al echipei Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, conform site-ului clubului madrilen.

Deşi se vorbea despre acordarea acestui număr lui Gonzalo Garcia, care tocmai şi-a prelungit contractul, Real Madrid i-a acordat în cele din urmă numărul 9 lui Endrick.

Endrick a preluat tricoul lui Mbappe la Real Madrid

El îi succede lui Kylian Mbappé, care a preluat numărul 10. În sezonul trecut, Endrick a evoluat cu numărul 16.

Cotat la 35 de milioane de euro de către transfermarkt.com, brazilianul Endrick (19 ani) a evoluat în 22 de meciuri în LaLiga sezonul trecut, marcând un singur gol. Endrick a avut cifre foarte bune însă în Cupa Regelui, acolo unde a marcat 5 goluri în 6 partide. În Liga Campionilor, Endrick a evoluat în 9 partide, marcând un gol.

Endrick are contract cu Real Madrid până în vara lui 2030. El evoluează la gruparea din capitala Spaniei din vara anului trecut, atunci când a fost transferat de la gruparea braziliană Palmeiras în schimbul sumei de 47.5 milioane de euro!

