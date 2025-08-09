Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan, ca Marcus Rashford! Probleme pentru portarii români în La Liga - Antena Sport

Închide meniul
Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan, ca Marcus Rashford! Probleme pentru portarii români în La Liga

Publicat: 9 august 2025, 21:16

Horaţiu Moldovan / Profimedia

Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan au emoţii înaintea noului sezon din La Liga. Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, şi Real Oviedo, echipa lui Horaţiu Moldovan, nu au fost încă legitimaţi.

Este o problemă des întâlnită în fotbalul din Spania, acolo unde problemele financiare le dau mari bătăi de cap cluburilor atunci când încearcă să înregistreze jucători.

Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan nu au fost încă înregistraţi de Celta Vigo şi Real Oviedo

Cel mai cunoscut exemplu este cel al Barcelonei, care a avut mari probleme în ultimii ani cu înregistrarea jucătorilor. Nici vara aceasta, echipa lui Hansi Flick nu este lipsită de emoţii. Marcus Rashford şi Joan Garcia nu au fost încă înregistraţi, situaţia fiind asemănătoare cu ce s-a întâmplat sezonul trecut, când în locul lor s-au aflat Dani Olmo şi Pau Victor.

Din cei 104 jucători transferaţi în La Liga vara aceasta, 50 de jucători nu au fost legitimaţi încă. Horaţiu moldovan şi alţi şase noi colegi de la Real Oviedo aşteaptă veşti de la club. În ceea ce îl priveşte pe Ionuţ Radu, nici Celta Vigo nu a reuşit până în acest moment să înregistreze jucătorii veniţi vara aceasta.

Potrivit presei din Spania, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Girona şi Valencia sunt singurele echipe care au reuşit să îşi înregistreze toţi jucătorii transferaţi vara aceasta.

Horaţiu Moldovan este noul portar al lui Real Oviedo

Horaţiu Moldovan a fost prezentat la Real Oviedo, noua sa echipă. Internaţionalul român a fost împrumutat de către Atletico Madrid la nou-promovata Oviedo vara aceasta. Portarul naţionalei poate rămâne acolo, în cazul în care Oviedo va plăti 800.000 de euro pentru transferul acestuia, la finalul sezonului.

Sezonul trecut, Horaţiu Moldovan a evoluat la Sassuolo, acolo unde a impresionat şi a obţinut promovarea în Serie A. Revenit în Spania, el va avea ocazia de a evolua în La Liga, după ce nu a prins minute la Atletico Madrid.

“Sunt foarte fericit să fiu aici. Este o oportunitate extraordinară pentru mine să joc în La Liga, una dintre cele mai bune ligi din lume.

Concurența este puternică, antrenorul va decide. Important este să câștigăm meciurile”, a declarat Horaţiu Moldovan, după ce a fost prezentat la noua sa echipă.

