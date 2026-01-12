Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon - Antena Sport

Închide meniul
Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon

Home | Fotbal | La Liga | Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon

Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon

Bogdan Stănescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 20:47

Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon

Alvaro Arbeloa la un meci / Profimedia Images

Alvaro Arbeloa (42 de ani) a fost promovat de Florentino Perez (78 de ani) la prima echipă a lui Real Madrid după ce Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis. Arbeloa vine de la echipa a doua a lui Real Madrid, Real Madrid Castilla. În cele 19 meciuri în care a stat pe banca echipei a doua a lui Real Madrid, în acest sezon, în campionat, Arbeloa a obţinut 10 victorii, un egal şi a fost învins de 8 ori.

Arbeloa o lasă pe Real Madrid Castilla pe locul 4 în Grupa A a celei de a treia ligi spaniole de fotbal. Real Madrid Castilla e la 13 puncte în spatele liderului Tenerife.

Un nou pariu pentru Florentino Perez! Arbeloa vine de la echipa a doua a lui Real Madrid

Numirea lui Arbeloa ca antrenor principal al lui Real Madrid este surprinzătoare, el fiind la prima lui experienţă ca principal al unei echipe de prima ligă. A antrenat echipa U19 a lui Real Madrid până să o preia pe Real Madrid Castilla în vara anului trecut. A stat 23 de meciuri pe banca lui Real Castilla, obţinând o medie a punctelor de 1,70.

Dacă CV-ul ca antrenor este unul slab, Arbeloa a avut un CV impresionant ca jucător. A câştigat cu naţionala Spaniei Campionatul Mondial în 2010 şi Campionatul European de două ori, în 2008 şi 2012.

A luat titlul cu Real Madrid în sezonul 2011-2012. A mai câştigat două Cupe ale Spaniei cu Real Madrid, în 2010-2011 şi 2013-2014. A cucerit, totodată, două Ligi ale Campionilor cu Real Madrid, în sezoanele 2013-2014 şi 2015-2016. În 2014, Arbeloa a mai cucerit cu Real Madrid Mondialul cluburilor şi Supercupa Europei. A câştigat Supercupa Spaniei în 2012 cu Real Madrid.

