Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale
VIDEO

Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 14:07

Comentarii
Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale

Vinicius, în timpul unui meci al lui Real Madrid / Profimedia

Vinicius Junior, unul dintre jucătorii de la Real Madrid care e un adevărat paria pentru cei de la Barcelona, a oferit o reacție care a devenit virală în momentul în care a aflat de înfrângerea catalanilor din Cupa Spaniei. Joi seara, formația blaugrana a fost “zdrobită” cu scorul de 4-0 de Atletico Madrid, rivala din oraș a echipei brazilianului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atletico Madrid a “demolat-o” pe Barcelona în prima manșă din semifinalele Cupei Spaniei, câștigând pe teren propriu cu 4-0, toate golurile fiind marcate în primele 45 de minute. A doua zi după meciul de pe Metropolitano, jurnaliștii catalani de la Mundo Deportivo au găsit un videoclip care surprinde modul în care reacționează Vinicius la aflarea veștii legate de scorul usturător încasat de trupa lui Flick.

Vinicius și un gest care “traduce” perfect reacția sa

Conform sursei menționate anterior, sud-americanul nu a urmărit meciul în care erau angrenate cele mai mari rivale ale Realului, fiind prezent la un eveniment alături de streamer-ul Ibai Llanos, care este și el fan al clubului de pe Bernabeu.

În videoclipul postat de presa spaniolă, se observă cum creatorul de conținut se apleacă să îi spună ceva la urcehe lui Vinicius, moment în care brazilianul are o reacție care arată uimirea sa cu privire la scorul din semifinalele Cupei Regelui. Ulterior, cei doi încep să vorbească, însă replicile sunt imposibil de descifrat.

Reclamă
Reclamă

Momentul cu Vinicius a ajuns viral, ținând cont că a fost preluat inclusiv de unul dintre cele mai importante cotidiene din Spania. Pentru fotbalistul de 25 de ani și Real Madrid urmează meciul din campionat cu Real Sociedad de pe 14 februarie, care va avea loc la ora 22:00.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Observator
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Fanatik.ro
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
14:44
FotoCel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil
14:37
Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi
14:37
Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar”
14:11
Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e”
13:52
Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou
13:34
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”