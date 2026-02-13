Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale - Antena Sport

Vinicius Junior, unul dintre jucătorii de la Real Madrid care e un adevărat paria pentru cei de la Barcelona, a oferit o reacție care a devenit virală în momentul în care a aflat de înfrângerea catalanilor din Cupa Spaniei. Joi seara, formația blaugrana a fost “zdrobită” cu scorul de 4-0 de Atletico Madrid, rivala din oraș a echipei brazilianului.

Atletico Madrid a “demolat-o” pe Barcelona în prima manșă din semifinalele Cupei Spaniei, câștigând pe teren propriu cu 4-0, toate golurile fiind marcate în primele 45 de minute. A doua zi după meciul de pe Metropolitano, jurnaliștii catalani de la Mundo Deportivo au găsit un videoclip care surprinde modul în care reacționează Vinicius la aflarea veștii legate de scorul usturător încasat de trupa lui Flick.

Vinicius și un gest care “traduce” perfect reacția sa

Conform sursei menționate anterior, sud-americanul nu a urmărit meciul în care erau angrenate cele mai mari rivale ale Realului, fiind prezent la un eveniment alături de streamer-ul Ibai Llanos, care este și el fan al clubului de pe Bernabeu.

În videoclipul postat de presa spaniolă, se observă cum creatorul de conținut se apleacă să îi spună ceva la urcehe lui Vinicius, moment în care brazilianul are o reacție care arată uimirea sa cu privire la scorul din semifinalele Cupei Regelui. Ulterior, cei doi încep să vorbească, însă replicile sunt imposibil de descifrat.

