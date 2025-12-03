Eroul Barcelonei din meciul cu Atletico Madrid s-a accidentat! Cât va lipsi - Antena Sport

Închide meniul
Eroul Barcelonei din meciul cu Atletico Madrid s-a accidentat! Cât va lipsi

Daniel Işvanca Publicat: 3 decembrie 2025, 16:43

Comentarii
Jucătorii de la FC Barcelona / Profimedia

Barcelona s-a impus marți seară contra celor de la Atletico Madrid și s-a distanțat la patru puncte de rivala Real Madrid. Dani Olmo a fost eroul campioanei Spaniei, el fiind cel care a înscris golul prin care echipa lui Hansi Flick a reușit desprinderea.

Imediat după ce a punctat, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost înlocuit, din cauza unor probleme medicale la umăr. A doua zi, clubul a anunțat cât va lipsi de pe gazon.

S-a accidentat Dani Olmo. Cât va lipsi de pe teren

Hansi Flick a primit o nouă veste proastă, chiar și după ce echipa sa a învins Atletico Madrid, scor 3-1. Dani Olmo a fost înlocuit imediat după ce a marcat golul prin care Barcelona a trecut în avantaj, iar clubului a publicat un comunicat privind situația sa.

Spaniolul a suferit o dislocare a umărului stâng, iar anul 2025 s-a încheiat oficial pentru el. Internaționalul iberic a marcat de patru ori pentru Barcelona în acest sezon și a oferit două pase decisive.

Olmo ar putea reveni pe teren pe data de 3 ianuarie 2026, când Barcelona se va deplasa pe terenul rivalei Espanyol. Dani va rata meciurile cu Real Betis, Eintracht Frankfurt, Osasuna și Villarreal.

