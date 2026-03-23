„E fantastic! Suntem extrem de norocoși cu el!” Vinicius vrea să pună mâna pe Balonul de Aur

Real Madrid are o perioadă excelentă sub conducerea lui Alvaro Arbeloa. Îi suflă în ceafă Barcelonei în clasament, a eliminat-o categoric pe Manchester City din UEFA Champions League și a învins-o pe rivala Atletico în derby-ul de duminică seară. Golul victoriei a venit de la Vinicius Jr.
Este în formă maximă
Ratarea Balonului de Aur în 2024 l-a afectat pe Vinicius, scrie Marca. Chiar dacă a promis atunci că va fi de 10 ori mai bun astfel încât să nu-i mai poată fi refuzat trofeul, acest lucru nu s-a întâmplat. Însă acum se apropie din nou de forma maximă.
Vinicius a ajuns la 17 goluri și 12 assist-uri în acest sezon. Dintre aceste, 14 contribuții directe au fost în 2026. Cum Mbappe a fost mai mult timp indisponibil, Vini a preluat povara, iar cifrele sunt fenomenale: este jucătorul cu cele mai multe driblinguri din La Liga, 159, și care a suferit cele mai multe faulturi, 61.
„Încă un meci fantastic făcut de Vini, încă o demonstrație a talentului său, a curajului său, a personalității sale. A înscris un gol fantastic care ne-a adus victoria într-un moment foarte dificil. Suntem extrem de norocoși să-l avem pentru determinarea lui, talentul său și dorința de a conduce echipa. Nu știu dacă este la apogeul carierei, dar sigur se apropie” a spus Alvaro Arbeloa după meciul cu Atletico.
Are 4 adversari în lupta pentru Balonul de Aur
Revenirea lui Vinicius Jr în prim-plan se vede și din cotele la pariuri pentru Balonul de Aur. Brazilianul a revenit în top 5 și poate să le ia fața rivalilor dacă va câștigat trofee cu Real și titlul mondial cu Brazilia.
Favorit în continuare la Balonul de Aur în acest moment este Lamine Yamal, urmat de Harry Kane, Kylian Mbappe și Michael Olise.
