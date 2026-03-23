„E fantastic! Suntem extrem de norocoși cu el!” Vinicius vrea să pună mâna pe Balonul de Aur

Real Madrid are o perioadă excelentă sub conducerea lui Alvaro Arbeloa. Îi suflă în ceafă Barcelonei în clasament, a eliminat-o categoric pe Manchester City din UEFA Champions League și a învins-o pe rivala Atletico în derby-ul de duminică seară. Golul victoriei a venit de la Vinicius Jr.

Este în formă maximă

Ratarea Balonului de Aur în 2024 l-a afectat pe Vinicius, scrie Marca. Chiar dacă a promis atunci că va fi de 10 ori mai bun astfel încât să nu-i mai poată fi refuzat trofeul, acest lucru nu s-a întâmplat. Însă acum se apropie din nou de forma maximă.

Vinicius a ajuns la 17 goluri și 12 assist-uri în acest sezon. Dintre aceste, 14 contribuții directe au fost în 2026. Cum Mbappe a fost mai mult timp indisponibil, Vini a preluat povara, iar cifrele sunt fenomenale: este jucătorul cu cele mai multe driblinguri din La Liga, 159, și care a suferit cele mai multe faulturi, 61.

„Încă un meci fantastic făcut de Vini, încă o demonstrație a talentului său, a curajului său, a personalității sale. A înscris un gol fantastic care ne-a adus victoria într-un moment foarte dificil. Suntem extrem de norocoși să-l avem pentru determinarea lui, talentul său și dorința de a conduce echipa. Nu știu dacă este la apogeul carierei, dar sigur se apropie” a spus Alvaro Arbeloa după meciul cu Atletico.

Are 4 adversari în lupta pentru Balonul de Aur

Revenirea lui Vinicius Jr în prim-plan se vede și din cotele la pariuri pentru Balonul de Aur. Brazilianul a revenit în top 5 și poate să le ia fața rivalilor dacă va câștigat trofee cu Real și titlul mondial cu Brazilia.