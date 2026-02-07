Echipa lui Andrei Rațiu s-a întors împotriva conducerii. Apel disperat al lui Rayo. Jucătorii n-au apă caldă - Antena Sport

Această situație, prelungită în timp, a afectat direct munca zilnică, planificarea și normalitatea de care are nevoie o echipă de La Liga. Luni mai târziu, din cauza vremii, nu a mai fost posibil să ne pregătim pe terenul nostru de antrenament, fiind nevoiți să găsim o soluție pe un teren cu gazon sintetic, în afara bazei.

În ultima lună, starea terenului de la Stadionul Vallecas a fost clar deficitară, o situație care s-a agravat de-a lungul săptămânilor și s-a reflectat atât în meciurile anterioare, cât și în situația trăită astăzi, cu câteva ore înainte de a începe un nou meci oficial (n.r. cu Real Oviedo). Un teren instabil și impracticabil care a forțat echipa să se antreneze la Ciudad Deportiva“.

Fără apă caldă la dușuri

În plus, jucătorii și staff-ul au denunțat și starea precară în care se află facilitățile de bază ale clubului, prezentând cum în anumite zile nu au apă caldă la dușuri. În același pasaj, cei care au redactat mesajul au transmis că până acum aceste probleme au mai fost semnalate către conducere, dar nu au fost rezolvate în niciun fel.

“La această situație se adaugă probleme ale facilitățile pe care le folosim zilnic, cum ar fi lipsa apei calde în dușuri în anumite zile. Nici curățenia care nu a fost întotdeauna adecvată iar facilitățile învechite nu corespund standardelor cerute de un club din Primera Division pentru performanță profesională corespunzătoare.

Dorim să subliniem că toate aceste puncte au fost transferate anterior președinției clubului în diferite ocazii. Totuși, soluțiile promise și explicațiile primite până acum nu au rezolvat eficient o situație care credem că nu poate fi prelungită mai mult, deoarece considerăm că integritatea noastră fizică este în pericol din cauza condițiile noastre de muncă“.

Apelul final al lui Rayo

Cei care au scris mesajul au transmis în final un apel disperat spre schimbare și s-au arătat optimiști că această poziție îi va ajuta să schimbe lucruri.

“Tocmai datorită acestui angajament, credem că a venit momentul să exprimăm public că această situație trebuie să se schimbe. A avea condiții decente de muncă nu este o cerință extraordinară, ci o responsabilitate de bază a unui club care evoluează în La Liga.

Avem încredere că această declarație va contribui la avansarea și îmbunătățirea lucrurilor, în beneficiul clubului, al lotului și al fanilor săi.

În final, dorim să ne exprimăm mulțumirile noastre sincere față de AFE pentru munca constantă și dedicată pe care o desfășoară, precum și pentru că este mereu conștientă de apărarea drepturilor muncii fotbaliștilor“.

În acest moment, Rayo trece printr-o perioadă și în campionat, unde se află pe locul 18, primul retrogradabil. În schimb, în Conference League ibericii au încheiat în Top 8 și își așteaptă adversara în optimile competiției.