Echipa lui Andrei Rațiu s-a întors împotriva conducerii. Apel disperat al lui Rayo. Jucătorii n-au apă caldă - Antena Sport

Jucătorii lui Rayo Vallecano, printre care și Andrei Rațiu, alături de staff-ul clubului, au făcut un apel disperat către Asociația Spaniolă a Fotbaliștilor, prin care au cerut să se ia măsuri în privința situației în care se află clubul din Vallecas. Echipa din Madrid a înaintat o scrisoare către forul menționat anterior în care a prezentat toate neregulile din cadrul clubului, atacând astfel conducerea.
Nu toate echipele din fotbalul din vest trec printr-o situație “roz”, în ciuda banilor mult mai mulți care se “învârt” în cele mai tari campionate din lume. Rayo Vallecano este cel mai recent exemplu care demonstrează asta, ținând cont de scenariul uluitor pe care îl trăiesc jucătorii și membrii din staff-ul tehnic.
Mesajul uluitor transmis de Rayo Vallecano
Echipa s-a sesizat ca urmare a neregulilor din cadrul clubului și a modului în care sunt nevoiți să se antreneze și să se pregătească. Astfel, a fost trimisă o scrisoare către Asociația Spaniolă a Fotbaliștilor în care au fost prezentate toate nemulțumirile fotbaliștilor, fiind denunțate problemele de infrastructură.
Totuși, jucătorii și staff-ul au ținut să transmită că nu își doresc să se dezică, mesajul respectiv fiind îndreptat strict către conducerea de la care așteaptă soluții.
“Jucătorii lui Rayo Vallecano, cu susținerea staff-ului tehnic, își doresc să transmită clar, la comun și într-un mod responsabil, pentru Asociația Spaniolă a Fotbaliștilor (AFE), o serie de aspecte pe care le considerăm necesare să fie explicate pentru binele clubului.
Fanii Rayo Vallecano sunt un pilon fundamental și unul dintre cele mai mari atuuri ale clubului. Loialitatea, angajamentul și sprijinul lor constant, indiferent de circumstanțe, merită admirație. Credem cu tărie că acești fani merită mai multă grijă și considerație, în concordanță cu ceea ce reprezintă pentru identitatea și istoria Rayo Vallecano“, și-au început scrisoarea fotbaliștii și staff-ul echipei din Madrid, potrivit marca.com.
Jucătorii se antrenează pe terenuri aflate în stare proastă
Primul aspect sesizat de semnatarii mesajului s-a legat de starea extrem de proastă a gazonului de pe stadionul lui Rayo, Campo de Futbol de Vallecas, o chestiune pe care jucătorii au mai semnalat-o în trecut. În plus, echipa a prezentat cum nu a putut să se pregătească timp de trei luni la propria lor bază de antrenament.
“În timpul presezonului, echipa nu a putut să se antreneze la Ciudad Deportiva timp de aproximativ trei luni din cauza stării proaste a terenurilor. A fost nevoită să părăsească baza pentru a putea face acest lucru, pe un teren care să îndeplinească condițiile necesare unei activități profesioniste.
Această situație, prelungită în timp, a afectat direct munca zilnică, planificarea și normalitatea de care are nevoie o echipă de La Liga. Luni mai târziu, din cauza vremii, nu a mai fost posibil să ne pregătim pe terenul nostru de antrenament, fiind nevoiți să găsim o soluție pe un teren cu gazon sintetic, în afara bazei.
În ultima lună, starea terenului de la Stadionul Vallecas a fost clar deficitară, o situație care s-a agravat de-a lungul săptămânilor și s-a reflectat atât în meciurile anterioare, cât și în situația trăită astăzi, cu câteva ore înainte de a începe un nou meci oficial (n.r. cu Real Oviedo). Un teren instabil și impracticabil care a forțat echipa să se antreneze la Ciudad Deportiva“.
Fără apă caldă la dușuri
În plus, jucătorii și staff-ul au denunțat și starea precară în care se află facilitățile de bază ale clubului, prezentând cum în anumite zile nu au apă caldă la dușuri. În același pasaj, cei care au redactat mesajul au transmis că până acum aceste probleme au mai fost semnalate către conducere, dar nu au fost rezolvate în niciun fel.
“La această situație se adaugă probleme ale facilitățile pe care le folosim zilnic, cum ar fi lipsa apei calde în dușuri în anumite zile. Nici curățenia care nu a fost întotdeauna adecvată iar facilitățile învechite nu corespund standardelor cerute de un club din Primera Division pentru performanță profesională corespunzătoare.
Dorim să subliniem că toate aceste puncte au fost transferate anterior președinției clubului în diferite ocazii. Totuși, soluțiile promise și explicațiile primite până acum nu au rezolvat eficient o situație care credem că nu poate fi prelungită mai mult, deoarece considerăm că integritatea noastră fizică este în pericol din cauza condițiile noastre de muncă“.
Apelul final al lui Rayo
Cei care au scris mesajul au transmis în final un apel disperat spre schimbare și s-au arătat optimiști că această poziție îi va ajuta să schimbe lucruri.
“Tocmai datorită acestui angajament, credem că a venit momentul să exprimăm public că această situație trebuie să se schimbe. A avea condiții decente de muncă nu este o cerință extraordinară, ci o responsabilitate de bază a unui club care evoluează în La Liga.
Avem încredere că această declarație va contribui la avansarea și îmbunătățirea lucrurilor, în beneficiul clubului, al lotului și al fanilor săi.
În final, dorim să ne exprimăm mulțumirile noastre sincere față de AFE pentru munca constantă și dedicată pe care o desfășoară, precum și pentru că este mereu conștientă de apărarea drepturilor muncii fotbaliștilor“.
În acest moment, Rayo trece printr-o perioadă și în campionat, unde se află pe locul 18, primul retrogradabil. În schimb, în Conference League ibericii au încheiat în Top 8 și își așteaptă adversara în optimile competiției.
