Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid - Antena Sport

Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid la mai puţin de 24 de ore distanţă de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei. În locul fostului antrenor de la Bayer Leverkusen a fost numit Alvaro Arbeloa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai multe nume importante ale fotbalului mondial au sărit în apărarea lui Xabi Alonso, vestea demiterii sale fiind primită cu multă surprindere, chiar dacă erau evident faptul că situaţia din vestiarul madrilenilor nu era tocmai plăcută.

Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid

“Responsabilul” pentru demiterea lui Xabi Alonso, Hansi Flick, a avut un discurs superb la adresa rivalului său. Chiar dacă acest capitol pe banca lui Real Madrid s-a încheiat prematur, germanul este convins că fostul mijlocaş are un viitor strălucit în această meserie:

“Acesta este fotbalul. Eu am o relaţie bună cu Xabi. Ne ştim de când el era la Leverkusen şi am păstrat legătură. Este un antrenor fantastic. Acesta este fotbalul. Îi doresc numai bine. Noi trebuie să ne gândim acum la ce avem de făcut pentru a ne îmbunătăţi jocul şi să mergem mai deparet. Dar el este un antrenor fantastic şi sunt sigur că va avea un viitor strălucit”, a declarat Hansi Flick, citat de marca.com.

În ceea ce îl priveşte pe Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid, germanul a rostit câteva cuvinte: “Când vom juca împotriva lor, îl voi analiza. Voi avea timp să fac asta până atunci”.