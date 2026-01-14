Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid - Antena Sport

Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid la mai puţin de 24 de ore distanţă de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei. În locul fostului antrenor de la Bayer Leverkusen a fost numit Alvaro Arbeloa.
Mai multe nume importante ale fotbalului mondial au sărit în apărarea lui Xabi Alonso, vestea demiterii sale fiind primită cu multă surprindere, chiar dacă erau evident faptul că situaţia din vestiarul madrilenilor nu era tocmai plăcută.
Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid
“Responsabilul” pentru demiterea lui Xabi Alonso, Hansi Flick, a avut un discurs superb la adresa rivalului său. Chiar dacă acest capitol pe banca lui Real Madrid s-a încheiat prematur, germanul este convins că fostul mijlocaş are un viitor strălucit în această meserie:
“Acesta este fotbalul. Eu am o relaţie bună cu Xabi. Ne ştim de când el era la Leverkusen şi am păstrat legătură. Este un antrenor fantastic. Acesta este fotbalul. Îi doresc numai bine. Noi trebuie să ne gândim acum la ce avem de făcut pentru a ne îmbunătăţi jocul şi să mergem mai deparet. Dar el este un antrenor fantastic şi sunt sigur că va avea un viitor strălucit”, a declarat Hansi Flick, citat de marca.com.
În ceea ce îl priveşte pe Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid, germanul a rostit câteva cuvinte: “Când vom juca împotriva lor, îl voi analiza. Voi avea timp să fac asta până atunci”.
Pe banca lui Real Madrid, Xabi Alonso a condus echipa în 34 de meciuri. A câştigat 24 de meciuri, a remizat de 4 ori şi a pierdut 6 partide. Instalat pe 26 mai, el a rezistat pe Bernabeu 7 luni şi 17 de zile. Acum, echipa va fi pregătită de Arbeloa.
Pentru Real Madrid urmează acum meciul de miercuri din optimile Cupei Spaniei, de pe terenul lui Albacete, după care va reveni pe Bernabeu, pentru duleul din La Liga cu Levante. În campionat, după 19 etape, Real Madrid se află pe locul 2, cu 45 de puncte, fiind la patru puncte în spatele rivalei Barcelona.
