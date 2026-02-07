Ionuţ Radu a primit cea mai mică notă de pe teren după ce Celta Vigo a fost învinsă acasă de Osasuna! - Antena Sport

Închide meniul
Ionuţ Radu a primit cea mai mică notă de pe teren după ce Celta Vigo a fost învinsă acasă de Osasuna!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 februarie 2026, 8:39

Ionuţ Radu / Profimedia Images

Ionuţ Radu (28 de ani) a avut, până acum, evoluţii care au impresionat în poarta Celtei Vigo. Nu a fost cazul şi în meciul de vineri pe care Celta Vigo l-a susţinut acasă, cu Osasuna şi pe care l-a pierdut cu scorul de 2-1.

Oaspeţii au deschis scorul prin Ante Budimir, în minutul 35, apoi Celta Vigo a egalat în minutul 53, printr-un penalty transformat de Borja Iglesias. Golul victoriei oaspeţilor avea să fie marcat în minutul 79 de Raul Garcia de Haro. În urma acestui rezultat, Celta Vigo e pe locul 7 în LaLiga, cu 33 de puncte, în timp ce Osasuna e pe 8, cu 29 de puncte.

Ionuţ Radu, cea mai mică notă de pe teren în Celta Vigo – Osasuna 1-2

Sofascore.ro i-a acordat românului Ionuţ Radu cea mai slabă notă de pe teren pentru prestaţia lui din partida Celta Vigo – Osasuna 1-2. Ionuţ Radu a primit 5.8, toţi ceilalţi jucători care au evoluat în acest meci primind note de peste 6. Omul meciului a fost desemnat coechipierul lui Radu, Miguel Roman Gonzalez, care a primit 8.2.

Ionuţ Radu este portarul titular al naţionalei României. La ultima acţiune a naţionalei, meciurile cu Bosnia şi San Marino, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) i-a mai convocat pe Ştefan Târnovanu şi Marian Aioani. România va întâlni Turcia, în deplasare, pe stadionul lui Beşiktaş, în semifinala barajului pentru World Cup 2026. Învingătoarea se va duela cu câştigătoarea disputei dintre Slovacia şi Kosovo pentru un loc la Mondial. Pierzătoarele vor disputa şi ele un meci amical. Toate cele 2.130 de bilete destinate fanilor români la meciul cu Turcia s-au epuizat în numai 20 de secunde.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

