"Dacă nu e AI, atunci e scandal". Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 10:58

Frenkie De Jong - Offside Barcelona / Colaj Profimedia + X @TouchlineX

Frenkie De Jong nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului din turul semifinalei Cupei Spaniei dintre Barcelona și Atletico Madrid, scor 4-0 pentru trupa rojiblanco. Mijlocașul olandez nu percepe motivul pentru care golul catalanilor din repriza secundă, marcat de Pau Cubarsi, a fost anulat pe motiv de offside.

Atletico Madrid a “demolat-o” pe Barcelona în prima manșă din semifinalele Cupei Spaniei, câștigând pe teren propriu cu 4-0, toate golurile fiind marcate în primele 45 de minute. După ieșirea de la vestiare, formația blaugrana a dat semne de viață și a marcat prin Pau Cubarsi, însă golul a fost anulat pe motiv de offside. În minutul 52, Fermin Lopez a șutat de la marginea careului, mingea a fost deviată de un jucător al lui Atletico și după care de Lewandowski, iar în final a ajuns la tânărul fundaș, care l-a învins pe Musso.

Arbitrul a stat nu mai puțin de șase minute să aștepte verificarea VAR privind un posibil offside, pentru că sistemul semi-automat a eșuat, iar asistenții din camera video au fost nevoiți să tragă manual liniile. Astfel, s-a ajuns la concluzia unei poziții neregulamentare la limită la Cubarsi, care se afla cu câțiva centimetri în fața unui fundaș atunci când mingea a ricoșat de la Lewandowski la el.

De Jong, stupefiat de decizia brigăzii de arbitri. Olandezul e însă în eroare

După meci, căpitanul catalanilor a recunoscut că a văzut imaginile și nu înțelege de ce s-a dictat offside la golul coechipierului său. Olandezul se află însă în eroare, deoarece el susține că a văzut un stop-cadru din momentul în care Fermin Lopez șuta spre poartă (n.r. atunci nu era nimeni în offside într-adevăr), nu când mingea a ricoșat de la Lewandowski la Cubarsi.

Am văzut imaginile după și se vede clar că nu este offisde. Pe imaginile difuzate la televizor legate de offside nu se vede contactul cu mingea, după care se vede imaginea în care Fermin șutează, iar fundașul e cu un metru în spatele lui Robert. E foarte ciudat.

El (n.r. centralul) nu poate face multe, pentru că și el așteaptă. Nu are imaginile sau videoclipul, dar VAR le are. Imaginea pe care am văzut-o, dacă nu e făcută cu AI (n.r. inteligența artificială), aspect de care nu-ți mai dai seama… Dacă asta e poza, atunci e scandal, pentru că e foarte clar“, a spus Frenkie De Jong, potrivit mundodeportivo.com.

După partida de pe Metropolitano, Barcelona ia în considerare să facă o plângere la Federația Spaniolă de Fotbal în urma deciziei luate de VAR.

