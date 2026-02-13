"Dacă nu e AI, atunci e scandal". Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico - Antena Sport

Frenkie De Jong nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului din turul semifinalei Cupei Spaniei dintre Barcelona și Atletico Madrid, scor 4-0 pentru trupa rojiblanco. Mijlocașul olandez nu percepe motivul pentru care golul catalanilor din repriza secundă, marcat de Pau Cubarsi, a fost anulat pe motiv de offside.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atletico Madrid a “demolat-o” pe Barcelona în prima manșă din semifinalele Cupei Spaniei, câștigând pe teren propriu cu 4-0, toate golurile fiind marcate în primele 45 de minute. După ieșirea de la vestiare, formația blaugrana a dat semne de viață și a marcat prin Pau Cubarsi, însă golul a fost anulat pe motiv de offside. În minutul 52, Fermin Lopez a șutat de la marginea careului, mingea a fost deviată de un jucător al lui Atletico și după care de Lewandowski, iar în final a ajuns la tânărul fundaș, care l-a învins pe Musso.

Arbitrul a stat nu mai puțin de șase minute să aștepte verificarea VAR privind un posibil offside, pentru că sistemul semi-automat a eșuat, iar asistenții din camera video au fost nevoiți să tragă manual liniile. Astfel, s-a ajuns la concluzia unei poziții neregulamentare la limită la Cubarsi, care se afla cu câțiva centimetri în fața unui fundaș atunci când mingea a ricoșat de la Lewandowski la el.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The referee committee have confirmed that the Offside line for Pau Cubarsí’s disallowed goal was DRAWN MANUALLY.

The VAR room could determine the offside due to determine the offside due to “high player density situation.”

— @partidazocope pic.twitter.com/ohAPHuTFjs

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 12, 2026

De Jong, stupefiat de decizia brigăzii de arbitri. Olandezul e însă în eroare

După meci, căpitanul catalanilor a recunoscut că a văzut imaginile și nu înțelege de ce s-a dictat offside la golul coechipierului său. Olandezul se află însă în eroare, deoarece el susține că a văzut un stop-cadru din momentul în care Fermin Lopez șuta spre poartă (n.r. atunci nu era nimeni în offside într-adevăr), nu când mingea a ricoșat de la Lewandowski la Cubarsi.