Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat” - Antena Sport

În vara anului 2023, Real Madrid a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să i-l „fure” Barcelonei pe „Messi” al Turciei. Arda Guler pleca de la Fenerbahce pentru suma de 26 de milioane de euro, dar fotbalistul nu s-a adaptat la vicecampioana din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, Guler este hărțuit de propriii coechipieri din vestiar, iar relația dintre aceștia este una cât se poate de „alterată”.

Arda Guler, hărțuit de colegi la Real Madrid

Situație incredibilă în vestiarul celor de la Real Madrid, acolo unde Arda Guler are mari probleme cu colegii de vestiar. Serhat Pekmezci, cel care l-a descoperit în Turcia pe acesta, a dezvăluit că fotbalistul este hărțuit de vedetele „los blancos”.

Deși are mai bine de doi ani de când a fost transferat la Real Madrid, Arda Guler nu a fost acceptat de coechipierii săi, ceea ce ar putea duce chiar la o despărțire de starul turc.

„Chiar dacă Real Madrid este un megaclub, Arda Guler suferă de mobbing (n.r. – hărțuirea permanentă a unei persoane la locul de muncă). Nu mi s-a plâns, dar știa că se va întâmpla asta. I-am spus să aibă răbdare.