Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat” - Antena Sport

Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat"

Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat"

Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat”

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 17:29 / Actualizat: 12 februarie 2026, 18:59

Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de propriii colegi de vestiar: Nu l-au acceptat”

Jucătorii de la Real Madrid / Profimedia

În vara anului 2023, Real Madrid a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să i-l „fure” Barcelonei pe „Messi” al Turciei. Arda Guler pleca de la Fenerbahce pentru suma de 26 de milioane de euro, dar fotbalistul nu s-a adaptat la vicecampioana din La Liga.

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, Guler este hărțuit de propriii coechipieri din vestiar, iar relația dintre aceștia este una cât se poate de „alterată”.

Arda Guler, hărțuit de colegi la Real Madrid

Situație incredibilă în vestiarul celor de la Real Madrid, acolo unde Arda Guler are mari probleme cu colegii de vestiar. Serhat Pekmezci, cel care l-a descoperit în Turcia pe acesta, a dezvăluit că fotbalistul este hărțuit de vedetele „los blancos”.

Deși are mai bine de doi ani de când a fost transferat la Real Madrid, Arda Guler nu a fost acceptat de coechipierii săi, ceea ce ar putea duce chiar la o despărțire de starul turc.

„Chiar dacă Real Madrid este un megaclub, Arda Guler suferă de mobbing (n.r. – hărțuirea permanentă a unei persoane la locul de muncă). Nu mi s-a plâns, dar știa că se va întâmpla asta. I-am spus să aibă răbdare.

Hărțuirea a venit din partea jucătorilor. Există un grup acolo care nu a fost capabil să-l accepte pe Arda. Din păcate, sunt jucători cu ego-uri foarte mari. Arda este foarte răbdător și conștient, dar chiar și el a început să se revolte, gândindu-se: ‘De ce mi se întâmplă mereu mie”, Serhat Pekmezci, fostul șef al scouterilor de la Fenerbahce.

  • 90 de milioane de euro este cota de piață a lui Arda Guler
  • 96 de meciuri, 15 goluri și 23 de pase decisive are acesta la Real Madrid

