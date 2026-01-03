Ionuț Radu, lovit după o fază rarisimă în Celta Vigo - Valencia. Portarul, printre cei mai buni de pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Ionuț Radu, lovit după o fază rarisimă în Celta Vigo – Valencia. Portarul, printre cei mai buni de pe teren

Andrei Nicolae Publicat: 3 ianuarie 2026, 17:36

Ionuț Radu, în timpul unui meci / Profimedia

Ionuț Radu a fost din nou providențial pentru Celta Vigo în victoria obținută de echipa galiciană pe teren propriu contra celor de la Valencia, scor 4-1. Goalkeeper-ul român a primit una dintre cele mai mari note dintre toți jucătorii, primit “calificativul” 7,7 din partea celor de la sofascore.com și 7,2 de la flashscore.ro.

Ionuț Radu a fost din nou titluar în poarta lui Celta Vigo și din nou a ieșit în evidență prin intervențiile sale. În etapa cu numărul 18 din La Liga, trupa Claudio Giraldez s-a impus cu 4-1 grație “dublei” lui Borja Iglesias și golurilor marcate de Jones El Abdellaoui și Hugo Alvarez.

Faza inedită în care a fost implicat și Ionuț Radu

Pe finalul meciului de pe Estadio Abanca Balidos, la scorul de 3-1 pentru Celta Vigo, s-a produs o fază rarisimă. În căutarea unui gol care să relanseze meciul, Valencia a rămas extrem de descoperită, iar galicienii au lansat un contraatac care părea că se va transforma în gol.

Un jucător al Celtei a sprintat, a trecut de portarul Valenciei undeva la 40 de metri de poarta “liliecilor”, iar când a ajuns în zona careului a fost blocat de un fundaș al oaspeților, care a pus bine corpul pentru a bloca șutul. Fotbalistul formației din Vigo ar fi putut opta pentru un șut de la distanță înspre poarta lăsată goală de goalkeeper, însă a preferat să se apropie pentru a fi mai sigur de reușita sa.

Ratarea Celtei Vigo / Captură Foto Prima Sport
Ratarea Celtei Vigo / Captură Foto Prima Sport

Imediat după momentul respectiv, Valencia a ieșit din nou la atac, iar la o minge aruncată pe jos în careul lui Radu, portarul român a fost lovit cu crampoanele de un fotbalist al “liliecilor” care a încercat să devieze mingea cu călcâiul. Goalkeeper-ul român a rămas câteva minute întins pe gazon, însă a putut să încheie pe teren meciul.

Momentul în care Ionuț Radu a fost lovit / Captură Prima Sport
Momentul în care Ionuț Radu a fost lovit / Captură Prima Sport

Cifrele lui Ionuț Radu în Celta Vigo – Valencia

Portarul de 28 de ani a înregistrat patru intervenții, trei dintre ele fiind la mingi venite din interiorul careului. O fază importantă în care a fost implicat Radu a fost la un penalty ratat de Valencia la scorul de 0-0, când Pepelu a nimerit bara, românul ghicind oricum colțul execuției.

După 4-1 cu Valencia, Celta Vigo a urcat provizoriu pe locul 7 în La Liga, cu 26 de puncte în cont.

