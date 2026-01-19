Ionuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: "Te dau în judecată" - Antena Sport

Ionuț Radu a oferit din nou o prestație de excepție în poarta celor de la Celta Vigo, care s-a impus cu 3-0 în fața lui Rayo Vallecano. După meci, goalkeeper-ul a fost din nou pus în cap de colegii săi, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, însă de această dată românul a adăugat un plus de originalitate.
Radu a fost un “zid” în poarta Celtei Vigo în cel mai recent meci al galicienilor, demonstrând din nou că și-a regăsit forma de altă dată în La Liga. Portarul de 28 de ani s-a făcut remarcat nu doar prin evoluțiile sale, ci și prin modul în care a atras simpatia publicului și a vestiarului, aspect demonstrat din nou după victoria cu Rayo Vallecano.
Radu, pus în cap de colegii săi, la propriu
Goalkeeper-ul de națională de la Celta a decis să facă o nouă poză în care stă cu capul în jos alături de coechipierii săi, însă de această dată ceva a ieșit în evidență. Radu a folosit un tricou în care numele și numărul său erau imprimate cu susul în jos, special pentru ca aceste detalii să se vadă cum trebuie atunci când e întors.
Ideea respectivă i-a aparținut chiar lui Radu, potrivit unei postări făcute de Celta Vigo după meci: “Din punctul meu de vedere, e genială ideea“, le-a spus românul coechipierilor.
View this post on Instagram
A post shared by Celta (@rccelta)
După ce videoclipul cu mesajul vocal al lui Radu a fost postat, goalkeeper-ul nu s-a ferit să glumească și a dat o replică în comentarii: “Dar acest mesaj e privat, te dau în judecată, administratorule (n.r. cel care se ocupă de contul echipei)“.
În urma victoriei cu Rayo Vallecano, Celta Vigo și-a consolidat poziția a 7-a în La Liga, fiind la egalitate de puncte cu Betis, clasată pe ultimul loc ce asigură un loc de cupe europene.
- Jose Mourinho, răspuns ironic când a fost întrebat de revenirea la Real Madrid: “Nu contați pe mine”
- Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid”
- Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga
- Real Madrid – Levante 2-0. Victorie cu „scântei” pentru echipa lui Alvaro Arbeloa
- Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia