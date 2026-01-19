Ionuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: "Te dau în judecată" - Antena Sport

Ionuț Radu a oferit din nou o prestație de excepție în poarta celor de la Celta Vigo, care s-a impus cu 3-0 în fața lui Rayo Vallecano. După meci, goalkeeper-ul a fost din nou pus în cap de colegii săi, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, însă de această dată românul a adăugat un plus de originalitate.

Radu a fost un “zid” în poarta Celtei Vigo în cel mai recent meci al galicienilor, demonstrând din nou că și-a regăsit forma de altă dată în La Liga. Portarul de 28 de ani s-a făcut remarcat nu doar prin evoluțiile sale, ci și prin modul în care a atras simpatia publicului și a vestiarului, aspect demonstrat din nou după victoria cu Rayo Vallecano.

Radu, pus în cap de colegii săi, la propriu

Goalkeeper-ul de națională de la Celta a decis să facă o nouă poză în care stă cu capul în jos alături de coechipierii săi, însă de această dată ceva a ieșit în evidență. Radu a folosit un tricou în care numele și numărul său erau imprimate cu susul în jos, special pentru ca aceste detalii să se vadă cum trebuie atunci când e întors.

Ideea respectivă i-a aparținut chiar lui Radu, potrivit unei postări făcute de Celta Vigo după meci: “Din punctul meu de vedere, e genială ideea“, le-a spus românul coechipierilor.