Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie - Antena Sport

Real Madrid va avea un duel infernal în următoarea etapă din La Liga, urmând să primească vizita celor de la Real Sociedad. Alvaro Arbeloa se confruntă cu probleme de lot, iar cea mai mare absență va fi cea a lui Kylian Mbappe.
Presa din Spania a dezvăluit că golgheterul „los blancos” refuză să joace în disputa contra „bascilor”, din cauza problemelor medicale pe care le-a tot acuzat.
Kylian Mbappe refuză să joace din cauza durerilor la genunchi
Fără Jude Bellingham, care va lipsi până aproape de jumătatea lunii aprilie, Alvaro Arbeloa caută soluții pentru a alinia cel mai bun prim 11 la partida din weekend, cu Real Sociedad.
O altă veste proastă vine din compartimentul ofensiv. Kylian Mbappe nu a scăpat de durerile mari la genunchi și deși a fost declarat apt, acesta refuză să joace sâmbătă pe ”Bernabeu”.
- 23 de goluri și 4 assist-uri are Kylian Mbappe în acest sezon de La Liga
🚨💣 EXCLUSIVE: Kylian Mbappé will NOT be in the squad vs Sociedad. He is refusing to play. pic.twitter.com/uicnR3ed8U
— Madrib Zone (@TheMadribZone) February 12, 2026
