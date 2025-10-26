Scandal pe final la Real Madrid - Barcelona. Pedri a fost eliminat și Lamine Yamal a devenit "ținta" rivalilor - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 19:52

Scandalul de la finalul meciului Real Madrid - Barcelona / Captură Digi Sport

Finalul meciului dintre Real Madrid și Barcelona a oferit momente extrem de tensionate, petrecute cu mai puțin de un minut înainte de expirarea prelungirilor. Pedri a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, iar jucătorii de pe băncile celor două rivale au provocat tensiuni imense.

Primul El Clasico din acest sezon a fost unul cu de toate: goluri, faze controversate, dar și clasicele tensiuni între cele două formații. Pe final, spiritele s-au încins, ca urmare a eliminării lui Pedi, care a avut o intervenție dură asupra lui Aurelien Tchouameni și a fost eliminat, după ce a văzut al doilea “galben”.

Scandal în El Clasico pe final

Momentul în care Pedri a fost eliminat a “dinamitat” spiritele, iar cele două bănci de rezerve au răbufnit. Vinicius, scos de Xabi Alonso pe final, a intrat în conflict cu jucătorii blaugrana de pe margine, iar scandalul a trebuit să fie aplanat de antrenorul “blanco”, David Alaba și Andriy Lunin, ei fiind în prim-plan.

Eder Militao și portarul ucrainean au fost sancționați de arbitrul Cesar Soto Grado, în timp ce și cineva de pe banca Barcei a fost pedepsit. Tensiunile nu s-au încheiat, pentru că după fluierul final care a stabilit scorul final, 2-1 pentru Real Madrid, jucătorii celor două rivale au intrat din nou într-un conflict.

Totul a pornit de la Dani Carvajal, care s-a îndreptat spre Lamine Yamal pentru a-l critica pentru ce a spus înainte de meci. Fundașul dreapta al trupei lui Xabi Alonso i-a făcut semn tânărului jucător să continue să vorbească, iar lui i s-au alăturat alți coechipieri, printre care și Thibaut Courtois.

Chiar când Yamal se pregătea să intre pe tunel, Vinicius a intrat și el în conflict, iar ibericul i-a transmis rivalului său să se întâlnească afară. Ulterior, sud-americanul a trebuit să fie reținut de forțele de ordine și de angajați din clubul “blanco” pentru a nu escalada conflictul, potrivit marca.com.

