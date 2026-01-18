Jose Mourihno, răspuns ironic când a fost întrebat de revenirea la Real Madrid: "Nu contați pe mine" - Antena Sport

Închide meniul
Jose Mourihno, răspuns ironic când a fost întrebat de revenirea la Real Madrid: “Nu contați pe mine”

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 17:59

Jose Mourinho, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Jose Mourinho a fost unul dintre oamenii asociați cu venirea pe banca celor de la Real Madrid din vară, însă “The Special One” nu a vrut să comenteze deloc asupra acestor zvonuri. Tehnicianul portughez a evitat cu un răspuns ironic întrebarea pusă de un jurnalist privind subiectul revenirii sale pe Bernabeu și a spus că oamenii nu ar trebui să îl includă în diverse “telenovele”.

Real Madrid a decis să se despartă de Xabi Alonso după eșecul din Supercupa Spaniei contra Barcelonei, iar în locul său a fost adus Alvaro Arbeloa. Fostul fundaș dreapta al “galacticilor” a avut parte de un debut de coșmar, fiind eliminat din optimile Cupei Spaniei de Albacete, iar la următoarea partidă disputată echipa sa a fost fluierată de suporterii de pe Bernabeu în victoria cu Levante.

Ce a spus Mourinho de o eventuală revenire la Real

După ce Real a pierdut în Cupa Regelui, în presa din Spania s-a scris că membrii conducerii clubului caută deja înlocuitor pentru Arbeloa începând cu vara viitoare, iar pe listă a apărut și Jose Mourinho. La cel mai recent meci disputat de Benfica, actuala echipă a lusitanului, el a primit o întrebare legată de posibla sa revenire pe Bernabeu și nu a dat un răspuns concret.

Mourinho a spus că nu vrea ca numele său să apară în aceste “telenovele” create în fotbal și a făcut o analogie cu modul în care oamenii urmăresc astfel de seriale.

Nu contați pe mine cu ‘telenovelele’. Sunt telenovele bune, dar care durează prea mult: pierzi un episod sau două și ai pierdut șirul. Nu contați pe mine, pentru că nu urmăresc telenovele“, a spus “The Special One”, potrivit abola.pt.

Asocierea lui Mourinho cu revenirea la Real nu e întâmplătoare, pentru că “The Special One” a pregătit-o timp de trei ani pe echipa de pe Bernabeu, în 178 de meciuri. În această perioadă, formația din capitala Spaniei a câștigat un titlu, o Cupă a Spaniei și o Supercupă.

