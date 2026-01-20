Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid - Antena Sport

Atacantul francez Kylian Mbappe l-a apărat luni pe coechipierul său Vinicius Jr, care a fost huiduit de publicul de pe Santiago Bernabeu sâmbătă, în meciul jucat de Real Madrid împotriva lui Levante, într-un context tensionat pentru formaţia din capitala Spaniei, care a fost învinsă de două ori în decurs de 72 de ore săptămâna trecută, scrie AFP.

“Nu este vina lui Vinicius dacă nu jucăm aşa cum trebuie. Este vina întregului lot“, a declarat Mbappe într-o conferinţă de presă, în ajunul meciului din Liga Campionilor împotriva clubului la care s-a format, AS Monaco.

Kylian Mbappe l-a apărat pe Vinicius

“Publicul madrilen nu ar trebui să fluiere un singur jucător. Ceea ce nu mi-a plăcut a fost că, dacă fluieră, ar trebui să fluiere toată echipa. Nu ar trebui să arăţi cu degetul un jucător. Facem lucrurile greşit ca echipă şi avem caracterul necesar pentru a schimba asta pe teren”, a subliniat actualul golgheter din La Liga (19 goluri) şi Liga Campionilor (9 goluri), care a revenit după o accidentare.

“Trebuie să-l protejăm mai bine, astfel încât să nu fie singur în faţa criticilor. Nu este singur la Real Madrid. Suntem cu toţii alături de el“, a continuat francezul.

Mbappe a spus că a auzit nemulţumirea fanilor: “Înainte să fiu fotbalist, eram un tânăr care se uita la meciuri, dacă nu eram fericit, fluieram. Înţeleg pentru că nu facem lucrurile cum trebuie”.