Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid

Alex Masgras Publicat: 20 ianuarie 2026, 9:11

Kylian Mbappe şi Vinicius / Profimedia

Atacantul francez Kylian Mbappe l-a apărat luni pe coechipierul său Vinicius Jr, care a fost huiduit de publicul de pe Santiago Bernabeu sâmbătă, în meciul jucat de Real Madrid împotriva lui Levante, într-un context tensionat pentru formaţia din capitala Spaniei, care a fost învinsă de două ori în decurs de 72 de ore săptămâna trecută, scrie AFP.

“Nu este vina lui Vinicius dacă nu jucăm aşa cum trebuie. Este vina întregului lot“, a declarat Mbappe într-o conferinţă de presă, în ajunul meciului din Liga Campionilor împotriva clubului la care s-a format, AS Monaco.

Kylian Mbappe l-a apărat pe Vinicius

“Publicul madrilen nu ar trebui să fluiere un singur jucător. Ceea ce nu mi-a plăcut a fost că, dacă fluieră, ar trebui să fluiere toată echipa. Nu ar trebui să arăţi cu degetul un jucător. Facem lucrurile greşit ca echipă şi avem caracterul necesar pentru a schimba asta pe teren”, a subliniat actualul golgheter din La Liga (19 goluri) şi Liga Campionilor (9 goluri), care a revenit după o accidentare.

“Trebuie să-l protejăm mai bine, astfel încât să nu fie singur în faţa criticilor. Nu este singur la Real Madrid. Suntem cu toţii alături de el“, a continuat francezul.

Mbappe a spus că a auzit nemulţumirea fanilor: “Înainte să fiu fotbalist, eram un tânăr care se uita la meciuri, dacă nu eram fericit, fluieram. Înţeleg pentru că nu facem lucrurile cum trebuie”.

Pentru Mbappe, extrema stângă braziliană este un “jucător foarte mare” şi “un tip incredibil”, iar “în cea mai bună formă a sa, este unul dintre cei mai buni din lume”.

Mbappe i-a adus, de asemenea, un omagiu fostului său antrenor Xabi Alonso, care a fost demis după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei cu FC Barcelona (2-3).

“A spune că Xabi nu a reuşit nu este adevărat”, a subliniat jucătorul, recunoscând că “a fost o decizie a clubului şi trebuie respectată”.

