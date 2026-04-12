Kylian Mbappe nu s-a antrenat înaintea returului cu Bayern! Fotografia publicată de starul Realului

Real Madrid a făcut un pas greșit în campionatul Spaniei, iar Barcelona s-a apropiat și mai mult de câștigarea unui nou titlu de campioană în La Liga. Acum, pentru „los blancos” urmează confruntarea cu Bayern Munchen, din UEFA Champions League, singura competiție unde se mai poate câștiga un trofeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lovit serios în finalul partidei cu Girona, Kylian Mbappe nu s-a antrenat deloc duminică. Ba mai mult, acesta a publicat pe social media o fotografie prin care a arătat „urmările” din duelul cu Vitor Reis.

Kylian Mbappe a avut nevoie de copci după duelul cu Vitor Reis

Real Madrid se va deplasa pe terenul celor de la Bayern Munchen pentru returul din sferturile UEFA Champions League, însă Alvaro Arbeloa nu are parte de vești tocmai bune.

„Avariat” după disputa cu Girona, Kylian Mbappe nu s-a antrenat deloc duminică și a avut nevoie de copci, după ce a fost lovit cu cotul de Vitor Reis. Francezul a publicat o fotografie pe social media în care a arătat cum arăta zona loviturii, în urma căreia cei din camera VAR au considerat că nu trebuie acordată lovitură de la 11 metri.

Real Madrid a pierdut cu scorul de 2-1 manșa tur de pe ”Bernabeu”, dar speră să întoarcă soarta calificării la Munchen, pe un teren pe care Bayern este invincibilă.