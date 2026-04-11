„Corupție! Real Madrid, jefuită de un penalty” – Spaniolii, scandalizați după eroarea uriașă de arbitraj cu Girona

Real Madrid s-a împotmolit pe teren propriu contra celor de la Girona, într-un meci în care „los blancos” au făcut acuzații grave la adresa arbitrajului după fluierul final.

Madrilenii au fost privați de o lovitură de la 11 metri în minutul 88, atunci când Kylian Mbappe a fost lovit cu cotul în figură de Vitor Reis, la o fază la care atacantul a avut nevoie și de îngrijiri medicale.

Presa din Madrid, scandalizată de arbitrajul din Real – Girona 1-1

Barcelona a primit un ajutor nesperat în lupta la titlu din Spania, chiar din partea rivalei locale Girona, care a reușit performanța de a scoate un punct pe terenul celor de la Real Madrid.

Partida a fost marcată însă și de câteva erori grave de arbitraj, una dintre acestea dezavantajând total formația antrenată de Alvaro Arbeloa, care a făcut scandal la finalul meciului.

„Corupție în Federație: Real Madrid, jefuită de un penalty clar asupra lui Mbappe, neacordat de Alberola Rojas și VAR”, a fost felul în care presa madrilenă și-a început tirada la adresa arbitrului Alberola Rojas, dar și a celor din camera VAR.