„Corupție! Real Madrid, jefuită de un penalty” – Spaniolii, scandalizați după eroarea uriașă de arbitraj cu Girona

Real Madrid s-a împotmolit pe teren propriu contra celor de la Girona, într-un meci în care „los blancos” au făcut acuzații grave la adresa arbitrajului după fluierul final.
Madrilenii au fost privați de o lovitură de la 11 metri în minutul 88, atunci când Kylian Mbappe a fost lovit cu cotul în figură de Vitor Reis, la o fază la care atacantul a avut nevoie și de îngrijiri medicale.
Presa din Madrid, scandalizată de arbitrajul din Real – Girona 1-1
Barcelona a primit un ajutor nesperat în lupta la titlu din Spania, chiar din partea rivalei locale Girona, care a reușit performanța de a scoate un punct pe terenul celor de la Real Madrid.
Partida a fost marcată însă și de câteva erori grave de arbitraj, una dintre acestea dezavantajând total formația antrenată de Alvaro Arbeloa, care a făcut scandal la finalul meciului.
„Corupție în Federație: Real Madrid, jefuită de un penalty clar asupra lui Mbappe, neacordat de Alberola Rojas și VAR”, a fost felul în care presa madrilenă și-a început tirada la adresa arbitrului Alberola Rojas, dar și a celor din camera VAR.
„Ceea ce s-a întâmplat pe Bernabeu în timpul meciului Real Madrid – Girona este unul dintre cele mai mari scandaluri văzute vreodată în La Liga. Este o afirmație îndrăzneață, dar ceea ce s-a întâmplat vinerea aceasta pe Bernabeu în timpul meciului Real Madrid – Girona a devenit unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria La Liga împotriva echipei blanco.
Arbitrul Alberola Rojas și VAR au pus capăt efectiv cursei pentru titlul de campioană, neacordând o lovitură de pedeapsă clară asupra lui Mbappe în ultimele minute ale unui meci care s-a încheiat la egalitate, 1-1. Vitor Reis l-a lovit pe francez în față cu cotul, doborându-l și lăsându-l cu fața însângerată, iar nici arbitrul de pe teren, nici VAR nu au dat penalty”.
„Este dovada definitivă că ceva este în neregulă cu arbitrii și cu Real Madrid”
„Aspectul grav al situației nu constă doar în faptul că Alberola Rojas nu a acordat penalty, deși și asta e o problemă. Cel mai rău este că în prima repriză i-a arătat cartonaș galben lui Mbappe pentru că a protestat împotriva unui fault identic care a fost acordat. În timpul mișcării brațului, brațul lui Mbappe l-a lovit pe fundaș în față, iar faultul a fost semnalat. Cu toate acestea, când situația s-a inversat, arbitrul a decis să nu intervină. VAR, care ar trebui să corecteze greșelile arbitrului de pe teren, a refuzat, de asemenea, să-l cheme la monitor.
Alberola Rojas este un arbitru suspect. Canalul oficial de televiziune al clubului avertizase în legătură cu acest lucru, iar acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Acest arbitru a fost dezastruos pentru Real Madrid în numeroase ocazii, luând decizii dăunătoare precum cele pe care le-a luat în acest sezon, de exemplu, în derby-ul de pe Metropolitano.
Ar putea pur și simplu să i se dea titlul de campioană Barcelonei. Fanii lui Real Madrid sunt sătui, obosiți să vadă aceleași fază arbitrate diferit în funcție de echipă. Dar a vedea asta atât de clar în același meci este aproape traumatizant. Este dovada definitivă că ceva este în neregulă cu arbitrii și cu Real Madrid, dacă ar fi fost nevoie de alte dovezi dincolo de anii de decizii arbitrale dezastruoase”, au scris cei de la Defensa Central.
