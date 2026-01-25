Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo - Antena Sport

Lamine Yamal (18 ani) a marcat un gol de senzație în duelul dintre Barcelona și Real Oviedo, din etapa a 21-a din La Liga. Starul catalanilor a punctat spectaculos, din „foarfecă”.
Lamine Yamal a marcat în minutul 73 al duelului de pe Camp Nou. Mijlocașul a primit o pasă în careu de la Dani Olmo și, fără să stea pe gânduri, l-a învins pe portarul advers cu o execuție de zile mari.
Lamine Yamal, gol de senzație în Barcelona – Real Oviedo
Lamine Yamal, cotat la suma de 200 de milioane de euro, a ajuns la 11 goluri marcate, în cele 26 de meciuri bifate pentru Barcelona, în acest sezon. El a mai oferit și 12 pase decisive, în această perioadă.
După reușita de excepție din meciul cu Real Oviedo, Lamine Yamal le-a adus aminte fanilor de Cristiano Ronaldo. Starul catalanilor s-a așezat pe reclamele de la marginea terenului, așa cum o făcea și CR7 la Real Madrid.
În meciul cu Real Oviedo, catalanii au deschis scorul în minutul 52. Dani Olmo a marcat, cu un șut pe jos, din interiorul careului. La cinci minute distanță, Raphinha a majorat scorul pentru Barcelona, care a profitat de o gafă în apărarea oaspeților și l-a învins pe portarul advers cu o „scăriță”.
Grație succesului cu 3-0 cu Real Oviedo, Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga. Catalanii au 52 de puncte, iar rivala Real Madrid, care ocupă locul secund, are 51 de puncte, după 21 de meciuri disputate.
La Real Oviedo, ultima clasată din La Liga, Horațiu Moldovan a fost rezervă neutilizată în partida cu Barcelona de pe Camp Nou.
După victoria clară cu Real Oviedo, pentru Barcelona urmează duelul cu Copenhaga din ultima etapă a grupei de Champions League. Catalanii au nevoie de victorie, pentru a spera la calificarea directă în optimile competiției. În acest moment, trupa lui Hansi Flick ocupă locul nouă, cu 13 puncte, la egalitate cu PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid și Atalanta.
