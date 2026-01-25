Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo - Antena Sport

Lamine Yamal (18 ani) a marcat un gol de senzație în duelul dintre Barcelona și Real Oviedo, din etapa a 21-a din La Liga. Starul catalanilor a punctat spectaculos, din „foarfecă”.

Lamine Yamal a marcat în minutul 73 al duelului de pe Camp Nou. Mijlocașul a primit o pasă în careu de la Dani Olmo și, fără să stea pe gânduri, l-a învins pe portarul advers cu o execuție de zile mari.

Lamine Yamal, gol de senzație în Barcelona – Real Oviedo

Lamine Yamal, cotat la suma de 200 de milioane de euro, a ajuns la 11 goluri marcate, în cele 26 de meciuri bifate pentru Barcelona, în acest sezon. El a mai oferit și 12 pase decisive, în această perioadă.

📸 – THE BEST GOAL OF 2026! LAMINE YAMAL IS THE NAME, PUSKAS WINNER 2026! RONALDO 2017 AGAINST JUVENTUS AND NOW LAMINE YAMAL 2026! pic.twitter.com/CD2hVlVXbq

— TheScreenshotLad (@thescreenlad) January 25, 2026

După reușita de excepție din meciul cu Real Oviedo, Lamine Yamal le-a adus aminte fanilor de Cristiano Ronaldo. Starul catalanilor s-a așezat pe reclamele de la marginea terenului, așa cum o făcea și CR7 la Real Madrid.