Lamine Yamal scrie istorie în fotbal. Tocmai i-a depășit pe Raul și Messi cu un nou record

Lamine Yamal este titular pentru FC Barcelona în meciul cu rivala locală, Espanyol. Cu această ocazie, tânărul jucător spaniol a bifat un nou record în istoria fotbalului spaniol: cel mai tânăr jucător care ajunge la 100 de apariții.
Barcelona poate să profite de egalul făcut de Real Madrid vineri cu Girona și să se distanțeze la 9 puncte în fruntea clasamentului.
Yamal scrie istorie
Lamine Yamal a bifat apariția cu numărul 100 în prima ligă din Spania la vârsta de 18 ani și 272 de zile și l-a depășit în acest top pe legendarul Raul Gonzales. Cu mai bine de un an! Raul a bifat meciul 100 în La Liga la 19 ani și 284 de zile.
Predecesorul lui Yamal, Leo Messi, nu prinde podiumul în acest top: avea 20 de ani când a ajuns la meciul 100 în La Liga.
Yamal a profitat de ocazia specială și a făcut o primă repriză mare cu Espanyol: a dat două pase de gol pentru Ferran Torres în primele 25 de minute.
18 – Youngest players to reach 100 appearances in @LaLigaEN history:
18a 272d – LAMINE YAMAL
19a 284d – Raúl González
19a 293d – Iker Muniain
Lightning. ⚡️ pic.twitter.com/8etMdapgT1
— OptaJose (@OptaJose) April 11, 2026
