Lamine Yamal scrie istorie în fotbal. Tocmai i-a depășit pe Raul și Messi cu un nou record

Lamine Yamal e cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge la 100 de apariții în La Liga

Lamine Yamal este titular pentru FC Barcelona în meciul cu rivala locală, Espanyol. Cu această ocazie, tânărul jucător spaniol a bifat un nou record în istoria fotbalului spaniol: cel mai tânăr jucător care ajunge la 100 de apariții.

Barcelona poate să profite de egalul făcut de Real Madrid vineri cu Girona și să se distanțeze la 9 puncte în fruntea clasamentului.

Yamal scrie istorie

Lamine Yamal a bifat apariția cu numărul 100 în prima ligă din Spania la vârsta de 18 ani și 272 de zile și l-a depășit în acest top pe legendarul Raul Gonzales. Cu mai bine de un an! Raul a bifat meciul 100 în La Liga la 19 ani și 284 de zile.

Predecesorul lui Yamal, Leo Messi, nu prinde podiumul în acest top: avea 20 de ani când a ajuns la meciul 100 în La Liga.

Yamal a profitat de ocazia specială și a făcut o primă repriză mare cu Espanyol: a dat două pase de gol pentru Ferran Torres în primele 25 de minute.