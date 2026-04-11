Lamine Yamal scrie istorie în fotbal. Tocmai i-a depășit pe Raul și Messi cu un nou record

Sebastian Ujica Publicat: 11 aprilie 2026, 20:05

Lamine Yamal e cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge la 100 de apariții în La Liga / Getty Images

Lamine Yamal este titular pentru FC Barcelona în meciul cu rivala locală, Espanyol. Cu această ocazie, tânărul jucător spaniol a bifat un nou record în istoria fotbalului spaniol: cel mai tânăr jucător care ajunge la 100 de apariții.

Barcelona poate să profite de egalul făcut de Real Madrid vineri cu Girona și să se distanțeze la 9 puncte în fruntea clasamentului.

Yamal scrie istorie

Lamine Yamal a bifat apariția cu numărul 100 în prima ligă din Spania la vârsta de 18 ani și 272 de zile și l-a depășit în acest top pe legendarul Raul Gonzales. Cu mai bine de un an! Raul a bifat meciul 100 în La Liga la 19 ani și 284 de zile.

Predecesorul lui Yamal, Leo Messi, nu prinde podiumul în acest top: avea 20 de ani când a ajuns la meciul 100 în La Liga.

Yamal a profitat de ocazia specială și a făcut o primă repriză mare cu Espanyol: a dat două pase de gol pentru Ferran Torres în primele 25 de minute.

