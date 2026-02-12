Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata - Antena Sport

Alvaro Arbeloa primește vești proaste de la staff-ul medical, după ce aceștia au făcut o reevaluare a accidentării suferite de Jude Bellingham în partida de pe ”Bernabeu”, cu Rayo Vallecano.
Mijlocașul englez acuză în continuare dureri mari musculare, motiv pentru care perioada de absență va fi prelungită cu o lună față de termenul stabilit inițial.
Jude Bellingham va absenta mai mult de pe gazon
Real Madrid va avea un program greu în următoarea perioadă, iar Alvaro Arbeloa va avea nevoie ca cei mai importanți jucători să fie apți pentru duelurile care vor urma.
Tehnicianul a primit însă o veste proastă din partea staff-ului medical. Jude Bellingham ar fi trebuit să revină pe gazon la începutul lunii martie, după accidentarea musculară suferită în meciul cu Rayo, însă perioada de absență se va prelungi cu încă o lună, anunță Foot Mercato.
Nu doar că va rata partidele cu Benfica Lisabona din play-off-ul UEFA Champions League, ba mai mult, acesta are mari șanse să fie în afara lotului și în faza optimilor, dacă Real va avansa mai departe. Pe 22 martie, „los blancos” vor înfrunta și Atletico Madrid în campionat.
- Un colos din Arabia Saudită vrea să dea lovitura. Un superstar de la Real Madrid, ținta echipei din Golf
- Gest superb făcut de Vinicius Junior pentru rivalul său de la Barcelona
- Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat
- Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona
- Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte