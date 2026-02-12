Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata - Antena Sport

Alvaro Arbeloa primește vești proaste de la staff-ul medical, după ce aceștia au făcut o reevaluare a accidentării suferite de Jude Bellingham în partida de pe ”Bernabeu”, cu Rayo Vallecano.

Mijlocașul englez acuză în continuare dureri mari musculare, motiv pentru care perioada de absență va fi prelungită cu o lună față de termenul stabilit inițial.

Jude Bellingham va absenta mai mult de pe gazon

Real Madrid va avea un program greu în următoarea perioadă, iar Alvaro Arbeloa va avea nevoie ca cei mai importanți jucători să fie apți pentru duelurile care vor urma.

Tehnicianul a primit însă o veste proastă din partea staff-ului medical. Jude Bellingham ar fi trebuit să revină pe gazon la începutul lunii martie, după accidentarea musculară suferită în meciul cu Rayo, însă perioada de absență se va prelungi cu încă o lună, anunță Foot Mercato.

Nu doar că va rata partidele cu Benfica Lisabona din play-off-ul UEFA Champions League, ba mai mult, acesta are mari șanse să fie în afara lotului și în faza optimilor, dacă Real va avansa mai departe. Pe 22 martie, „los blancos” vor înfrunta și Atletico Madrid în campionat.