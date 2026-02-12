Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata

Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 16:20

Comentarii
Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata

Jude Bellingham / Profimedia

Alvaro Arbeloa primește vești proaste de la staff-ul medical, după ce aceștia au făcut o reevaluare a accidentării suferite de Jude Bellingham în partida de pe ”Bernabeu”, cu Rayo Vallecano.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul englez acuză în continuare dureri mari musculare, motiv pentru care perioada de absență va fi prelungită cu o lună față de termenul stabilit inițial.

Jude Bellingham va absenta mai mult de pe gazon

Real Madrid va avea un program greu în următoarea perioadă, iar Alvaro Arbeloa va avea nevoie ca cei mai importanți jucători să fie apți pentru duelurile care vor urma.

Tehnicianul a primit însă o veste proastă din partea staff-ului medical. Jude Bellingham ar fi trebuit să revină pe gazon la începutul lunii martie, după accidentarea musculară suferită în meciul cu Rayo, însă perioada de absență se va prelungi cu încă o lună, anunță Foot Mercato.

Nu doar că va rata partidele cu Benfica Lisabona din play-off-ul UEFA Champions League, ba mai mult, acesta are mari șanse să fie în afara lotului și în faza optimilor, dacă Real va avansa mai departe. Pe 22 martie, „los blancos” vor înfrunta și Atletico Madrid în campionat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
Fanatik.ro
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
16:10
VIDEOBangkok United – Macarthur FC 2-0, în Liga Campionilor Asiei 2. Rivaldinho a ieșit accidentat în prima repriză
15:36
Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
15:22
Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30). Roș-albaștrii, obligați să câștige ca să se califice
15:11
Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe “Ion Oblemenco”
15:03
VideoRivaldinho s-a accidentat! Fiul legendarului Rivaldo a ieșit de pe teren în min. 24 în Liga Campionilor Asiei 2
14:56
FotoToată țara-i la fotbal: campionatul în care trei echipe au „sold out” la fiecare meci și 11 din 18 au stadioanele 99% pline!
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt