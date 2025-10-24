Lovitură pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico - Antena Sport

Barcelona a primit o lovitură uriașă înainte de El Clasico. Raphinha nu va putea evolua în duelul cu Real Madrid, duel care se va disputa duminică, de la ora 17:15, pe Santiago Bernabeu.
Catalanii sperau ca Raphinha să se recupereze la timp pentru confruntarea cu „galacticii”. Starul brazilian s-a accidentat în urmă cu o lună, în victoria Barcelonei cu Real Oviedo.
Raphinha nu va juca în Real Madrid – Barcelona
Conform mundodeportivo.com, Raphinha a resimțit dureri la ultimul antrenament al Barcelonei. Staff-ul catalanilor a decis faptul că brazilianul nu e refăcut complet și nu va face parte din lotul lui Hansi Flick pentru duelul cu „galacticii”.
Hansi Flick se confruntă cu mari probleme de lot înaintea partidei cu Real Madrid. Antrenorul Barcelonei nu se va putea baza nici pe Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia, Robert Lewandowski și Marc-Andre ter Stegen.
Sub semnul întrebării este și prezența lui Frenkie de Jong în echipa de start a catalanilor. Mijlocașul olandez s-a confruntat cu o gastroenterită în săptămâna premergătoare duelului cu madrilenii, aceeași problemă care l-a afectat și pe Andreas Christensen.
Real Madrid va primi vizita rivalei Barcelona duminică, de la ora 17:15, în etapa a 10-a din La Liga. „Galacticii” vor să rupă „blestemul” și să obțină prima victorie în fața catalanilor după o pauză de un an și jumătate. În stagiunea trecută, Los Blancos au pierdut toate cele patru confruntări cu trupa lui Hansi Flick.
