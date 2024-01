"Mi-am făcut cruce!" Florin Gardoş, discurs manifest după transferul lui Moldovan: "Nu poţi să fi întreg la cap şi să crezi asta" - Antena Sport

Nu cred că mă mai întâlneam cu această unică, să reprezint la Atletico. În legătură cu Jan Oblak, am un mare respect pentru dânsul, am avut ocazia să mă întâlnesc cu el. Voi aștepta până când îmi va veni șansa să joc.

Voi fi un jucător foarte determinat, mă gândesc foarte mult doar la obiectivele pe care le am în legătură cu clubul, cu echipa. Cred că am calități bune, pentru asta am ajuns la Atletico. Când îmi va veni rândul sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

Am reușit să vorbesc cu Diego Simeone, am schimbat câteva vorbe, am rămas impresionat de dânsul, este o persoană incredibilă. Mi-a spus că se bucură că am ajuns aici”, a spus Horațiu Moldovan, în timpul prezentării.