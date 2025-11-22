Modul inedit prin care Ionuț Radu a sărbătorit victoria cu Alaves! Portarul român a oferit imaginea zilei - Antena Sport

Ionuț Radu a fost integralist în victoria cu 1-0 a celor de la Celta Vigo, pe terenul lui Alaves, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Portarul român și-a trecut în cont un nou meci fără gol primit și continuă prestațiile bune din Spania.

A fost bucurie mare în tabăra celor de la Celta Vigo în urma acestei victorii. Jucătorii au mers în sectorul rezervat fanilor care au făcut deplasarea și au sărbătorit alături de aceștia succesul.

Ionuț Radu a stat în cap, după ce Celta Vigo a câștigat meciul cu Alaves

Nu a lipsit nici poza de grup a jucătorilor de la Celta Vigo, iar Ionuț Radu a ieșit în evidență. Portarul român a stat în cap în momentul în care s-a fotografiat alături de coechipierii săi, iar imaginile au fost postate de contul oficial al echipe la care evoluează internaționalul român.



În urma acestui succes, până la meciul disputat de Real Sociedad cu Osasuna, echipa lui Ionuț Radu se află pe locul 10 în La Liga, după 13 etape, cu 16 puncte. Celta Vigo a depășit-o pe Alaves, echipa pe care a învins-o duminică.