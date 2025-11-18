Ionuţ Radu, prima reacţie după ce a ratat ultimul meci al României din preliminarii, cu San Marino! - Antena Sport

Ionuţ Radu a oferit o primă reacţie după ce o accidentare l-a făcut să rateze ultimul meci al României din preliminarii. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 21:45.
Ionuţ Radu a transmis că speră să se recupereze cât mai repede. Pentru el urmează o perioadă de pauză până la meciul echipei sale de club, Celta Vigo, cu Alaves.
Ionuţ Radu: “Am avut ceva probleme. Mă recuperez”
“(n.r: Ionuţ, cum ai caracteriza această campanie?) Vă daţi seama, eu am ajuns în această campanie târziu. Visul nostru era să ajungem la Mondial de pe primul loc din grupă. Din păcate nu am reuşit să fim acolo. Vom da ce avem mai bun la baraj ca să spunem că merităm să fim acolo.
(n.r: Ne incomodează terenul chiar dacă jucăm cu San Marino?) Sincer, nu avem scuze, trebuie să luăm cele 3 puncte, să terminăm anul bine. Nu cred că va fi un inconvenient terenul.
(n.r: Cum te simţi? Ştiu că ai avut ceva probleme la deget?) Am avut ceva probleme, încă am. Mă recuperez, dar o să fie bine. O să mă odihnesc până sâmbătă, la meciul cu Alaves. Vă daţi seama, încerc să mă recuperez cât mai repede, să fiu bine.
(n.r: Un adversar preferat la baraj) Un adversar preferat, sincer, nu ştiu. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice. O să fie care pe care pentru că aşa sunt meciurile de baraj, semifinală, finală.
(n.r: Mergem la Mondial?) Eu zic că da”, a declarat Ionuţ Radu în exclusivitate pentru AntenaSport.
