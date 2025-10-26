Momente încinse în Real Madrid - Barcelona. Penalty întors de VAR și gol anulat lui Kylian Mbappe - Antena Sport

Au fost un momente controversat în startul meciului Real Madrid – Barcelona, din etapa a 10-a din La Liga. „Galactii” au primit penalty în minutul 2 al partidei, însă decizia a fost întoarsă după ce arbitrul a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului.

Lamine Yamal și Vinicius s-au duelat în careu, iar centralul Soto Grado a arătat imediat punctul cu var, pentru un fault comis asupra starului brazilian.

Momente controversate în Real Madrid – Barcelona

Pe reluări s-a putut observa faptul că Vinicius a șutat în piciorul lui Lamine Yamal, iar puștiul catalanilor nu a atins balonul. Arbitrul a fost chemat pe marginea terenului pentru a revedea faza și a decis să acorde fault în atac în favoarea Barcelonei.

🖥️💥 Ataque de locura del VAR en el Real Madrid – Barcelona.

👉🏻 Lamine Yamal mete el pie, sin llegar al balón en ningún momento, por delante del remate de Vinicius.

❌ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜.

▪️ Incomprensible intervención del VAR y falta de personalidad de Soto Grado. pic.twitter.com/aSqbkEgX09

— Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

Ulterior, în minutul 12, Kylian Mbappe reușea să marcheze o bijuterie de gol, din afara careului. Madrilenii au profitat de o eroare comisă la mijlocul terenului de Fermin Lopez, și au deschis scorul.