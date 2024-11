"Nu ai cum să refuzi" Un fost atacant de la FCSB şi Dinamo a vorbit despre transferul uriaş al lui Andrei Raţiu! - Antena Sport

Potrivit jurnaliștilor de la Todo Fichajes, Napoli ar fi aproape de a bate palma cu Rayo Vallecano transferul internaționalului român. Italienii au intrat recent în cursa pentru transferul lui Raţiu şi negociază cu ibericii clauza de aproximativ 25 de milioane de euro a fotbalistului.

„Dacă nimic nu merge rău, Rațiu va ateriza la Napoli odată ce piața din ianuarie se va deschide în schimbul a 10 milioane de euro + 2 milioane de euro în variabile într-o operațiune a lui Vallecanos. În orice caz, jumătate din drepturi îi corespund lui Villarreal, care va beneficia de acest transfer”, notează sursa citată.

Andrei Raţiu a vorbit despre interesul Barcelonei

Andrei Raţiu a avut evoluţii apreciate în acest sezon, în La Liga. În presa din Spania, au apărut informaţii conform cărora internaţionalul român ar fi pe lista coloşilor Barcelona şi Atletico Madrid.

Contractul fundaşulului de 26 de ani cu ibericii expiră în vara lui 2027. Raţiu s-a impus şi la echipa naţională. Are 26 de meciuri şi un gol pentru România.

„Mă simt bine la club. Am reuşit să prind mai multe minute. Nu am nicio presiune. Îmi respect echipa, am încă doi ani şi jumătate la Rayo. Nu pot să vorbesc despre alte echipe.

Dacă vine o ofertă, trebuie să decidem cu agentul meu şi cu clubul, să vedem ce iese”, a spus Raţiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.