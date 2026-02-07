O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat - Antena Sport

Rodrygo, starul brazilian al lui Real Madrid, suferă de tendinită la muşchiul coapsei drepte, a anunţat vineri seara clubul din capitala Spaniei, fără a specifica durata absenţei acestuia, scrie AFP.

Echipa madrilenă, care se va deplasa duminică seara la Valencia pentru meciul din etapa a 23-a din La Liga, este deja lipsită de Vinicius Junior, suspendat, dar şi de Jude Bellingham, accidentat la coapsa stângă.

Problema lui Rodrygo nu e așa gravă

Potrivit jurnaliștilor spanioli de la cope.es, situația lui Rodrygo nu este una atât de gravă, urmând să stea pe bară doar 10 zile. Astfel, în afară de partida cu Valencia, sud-americanul ar urma să mai fie absent doar și la meciul din runda următoare, când formația “blanco” dă peste Real Sociedad.

🚨 BREAKING: Rodrygo will be out for around 10 days, as per COPE. pic.twitter.com/APtoWd8Yb0

— Madrid Universal (@MadridUniversal) February 6, 2026

Aşa cum se ştie, Rodrygo a primit şi o suspendare de două meciuri pentru insultarea unui arbitru în timpul înfrângerii de săptămâna trecută cu 4-2 în faţa Benficăi în Liga Campionilor, a anunţat joi UEFA, forul care guvernează fotbalul european.