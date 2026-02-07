Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat

O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat

Andrei Nicolae Publicat: 7 februarie 2026, 12:33

Comentarii
O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat

Jucătorii lui Real Madrid, după un gol / Profimedia

Rodrygo, starul brazilian al lui Real Madrid, suferă de tendinită la muşchiul coapsei drepte, a anunţat vineri seara clubul din capitala Spaniei, fără a specifica durata absenţei acestuia, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa madrilenă, care se va deplasa duminică seara la Valencia pentru meciul din etapa a 23-a din La Liga, este deja lipsită de Vinicius Junior, suspendat, dar şi de Jude Bellingham, accidentat la coapsa stângă.

Problema lui Rodrygo nu e așa gravă

Potrivit jurnaliștilor spanioli de la cope.es, situația lui Rodrygo nu este una atât de gravă, urmând să stea pe bară doar 10 zile. Astfel, în afară de partida cu Valencia, sud-americanul ar urma să mai fie absent doar și la meciul din runda următoare, când formația “blanco” dă peste Real Sociedad.

Aşa cum se ştie, Rodrygo a primit şi o suspendare de două meciuri pentru insultarea unui arbitru în timpul înfrângerii de săptămâna trecută cu 4-2 în faţa Benficăi în Liga Campionilor, a anunţat joi UEFA, forul care guvernează fotbalul european.

Reclamă
Reclamă

El a primit două cartonaşe galbene în prelungiri, după ce a protestat vehement faţă de tacticile folosite de echipa portugheză, care i se păreau a fi o tragere de timp. Comisia de disciplină a UEFA a declarat că Rodrygo a fost suspendat pentru limbaj insultător sau abuziv la adresa arbitrului.

Înfrângerea cu Benfica i-a privat pe cei de la Real Madrid de calificarea automată în optimile de finală ale Ligii Campionilor, deoarece au ratat un loc între primele opt echipe. Real va trebui să înfrunte din nou Benfica lui Jose Mourinho în play-off-ul eliminatoriu, Rodrygo urmând să rateze ambele manşe ale duelului din această lună.

Sursa: Agerpres.ro

A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viațăA trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Observator
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
12:03
Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons
11:37
Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el”
11:30
“Iese şi ea din cărţi” Gigi Becali, verdict surprinzător în privinţa luptei pentru play-off
11:08
Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut “blat” cu FCSB!
10:53
Rapid, amendată după “Primvs Derby”! Suma pe care trebuie să o plătească giuleştenii
10:44
România, la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu din Cupa Davis
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”