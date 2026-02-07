O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat - Antena Sport

Rodrygo, starul brazilian al lui Real Madrid, suferă de tendinită la muşchiul coapsei drepte, a anunţat vineri seara clubul din capitala Spaniei, fără a specifica durata absenţei acestuia, scrie AFP.
Echipa madrilenă, care se va deplasa duminică seara la Valencia pentru meciul din etapa a 23-a din La Liga, este deja lipsită de Vinicius Junior, suspendat, dar şi de Jude Bellingham, accidentat la coapsa stângă.
Problema lui Rodrygo nu e așa gravă
Potrivit jurnaliștilor spanioli de la cope.es, situația lui Rodrygo nu este una atât de gravă, urmând să stea pe bară doar 10 zile. Astfel, în afară de partida cu Valencia, sud-americanul ar urma să mai fie absent doar și la meciul din runda următoare, când formația “blanco” dă peste Real Sociedad.
🚨 BREAKING: Rodrygo will be out for around 10 days, as per COPE. pic.twitter.com/APtoWd8Yb0
— Madrid Universal (@MadridUniversal) February 6, 2026
Aşa cum se ştie, Rodrygo a primit şi o suspendare de două meciuri pentru insultarea unui arbitru în timpul înfrângerii de săptămâna trecută cu 4-2 în faţa Benficăi în Liga Campionilor, a anunţat joi UEFA, forul care guvernează fotbalul european.
El a primit două cartonaşe galbene în prelungiri, după ce a protestat vehement faţă de tacticile folosite de echipa portugheză, care i se păreau a fi o tragere de timp. Comisia de disciplină a UEFA a declarat că Rodrygo a fost suspendat pentru limbaj insultător sau abuziv la adresa arbitrului.
Înfrângerea cu Benfica i-a privat pe cei de la Real Madrid de calificarea automată în optimile de finală ale Ligii Campionilor, deoarece au ratat un loc între primele opt echipe. Real va trebui să înfrunte din nou Benfica lui Jose Mourinho în play-off-ul eliminatoriu, Rodrygo urmând să rateze ambele manşe ale duelului din această lună.
Sursa: Agerpres.ro
- Echipa lui Andrei Rațiu s-a întors împotriva conducerii. Apel disperat al lui Rayo. Jucătorii n-au apă caldă
- Ionuţ Radu a primit cea mai mică notă de pe teren după ce Celta Vigo a fost învinsă acasă de Osasuna!
- “Un impact imens”. Fotbalistul ratat de Cristi Chivu a făcut show la noua echipă și l-a cucerit pe Diego Simeone
- “Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania
- Lamine Yamal, o nouă declarație de dragoste pentru Barcelona: “Sper să pot rămâne aici toată viața”